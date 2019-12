Winnenden Walli-Treff spaltet weiterhin die Gemüter

Was er sich persönlich von der Veranstaltung erwarte? - Dass möglichst zahlreiche Besucher aller Altersgruppen zusammenkommen, dass die Menschen gemeinsam ein paar schöne Stunden miteinander feiern, und friedlich, ausgelassen und vergnügt dem Heiligen Abend entgegengehen, ohne Streit und Zank, und ohne das Treiben in der Marktstraße und in den anliegenden Geschäften zu stören.

Sicherheitsdienst hat mit dem Publikum keine Probleme

Dafür Sorge zu tragen, war an diesem Tag die Aufgabe von Heiko Häcker und seinen Kollegen. Als Security seien sie dafür verantwortlich, dass die Absperrung vor dem Haus der Winnender Zeitung respektiert und somit eine drei Meter breite Rettungsgasse frei gehalten werde.

Ebenso wenig dürfe der Zugang der Passanten zur Marktstraße und damit zu den anderen Geschäften gestört werden. „Außerdem gehört es zu unserer Aufgabe, dass der Festbetrieb auf dem Viehmarktplatz reibungslos abläuft. Ohne Konflikte und Probleme. Diesbezüglich gibt es hier aber nie Schwierigkeiten. Es ist ein angenehmes Publikum“, versicherte Häcker.

Lange nicht gesehene Freunde treffen

Alle Altersgruppen seien vertreten und mischten sich ungezwungen untereinander. Zu dem gehörten an diesem Tag auch David und seine Freunde, die sich in dieser Formation seit acht Jahren nicht mehr gesehen hatten und nun unter dem Vordach der evangelischen Gesamtkirchengemeinde Schutz vor dem niederprasselnden Regen gesucht hatten.

Er selbst besuche den Treff regelmäßig seit Jahren, schon in der Zeit, als Michael Krauter noch an Heiligabend selbst ausschenkte und verkaufte, berichtete David. Es sei doch eine schöne Sache, Freunde zu treffen, die man schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen hat, Erinnerungen wach zu halten und ein Glas miteinander zu trinken.

Eine unbedingt zu erhaltende Tradition

Eine Gruppe junger Frauen trotzt des Regens um einen Stehtisch versammelt und jeweils an eine Tasse dampfenden Glühwein geklammert. Das Getränk wärme nicht nur die Hände, sondern auch von innen, erklären sie fröhlich. Sie seien zum zweiten Mal hier, eine aus Passau angereist, eine andere aus München.

Es sei eine wunderschöne, unbedingt zu erhaltende Tradition, waren sie sich einig, auf diese Art und Weise in die Weihnachtsfeiertage hineinzustarten und liebe Menschen wiederzusehen, die man sonst das ganze Jahr nicht treffe. Es sei doch wichtig, die eigenen Wurzeln und die Verbindung zur Heimatstadt sowie deren Menschen zu bewahren.

Passantin von Umweg im Regen genervt

Weniger begeistert zeigte sich Rebecca Jacovino in ihrem Feinkostgeschäft am oberen Ende der Marktstraße und verwies auf ihr so gut wie leeres Ladenlokal. Und dabei müsste es jetzt, am Heiligabend brechend voll sein, beklagt sie sich, dies sollte einer der umsatzstärksten Tage im Jahr sein. Aber da ihre Kunden wüssten, dass an Heiligabend der Walli-Treff stattfindet, würden sie erst gar nicht in die Stadt kommen und den Viehmarktplatz sowie die Marktstraße meiden.

Aus diesem Grund sei sie bei der Stadt vorstellig geworden und habe vorgeschlagen, den Treff in den Stadtgarten zu verlegen, dort könnte man dann ungestört feiern, ohne dass sich irgendwer davon gestört fühle. Das „Walli“ selbst existiere schließlich schon seit vielen Jahren nicht mehr. Und keinesfalls könne man diesen Treff mit dem Herbst- oder Maimarkt vergleichen; bei denen handle es sich explizit um Verkaufsveranstaltungen; und zum Kaufen kämen die Menschen dann auch in die Marktstraße.

Aber die Besucher des Walli-Treffs störten einfach nur den normalen Betrieb. Sie könne diesen öffentlichen Trinkgelagen ohnehin nichts abgewinnen, sekundiert Elisabeth Reiter, eine Stammkundin, „ich halte sie durchweg für unnötig.“ Auf dem Viehmarktplatz selbst sei mittlerweile kein Durchkommen, dicht an dicht stünden Menschen mit ihren Regenschirmen, eingezwängt hinter Absperrungen, wie Tiere in einem Zoo. Sie habe extra einen Umweg auf sich nehmen müssen, um überhaupt in die Marktstraße zu kommen, und dies ausgerechnet auch noch bei diesem Regen.