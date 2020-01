Winnenden Wann geht es los im Baugebiet Adelsbach?

Wir haben uns mit einem jungen Paar unterhalten, das als eines der ersten eine Wohnung im Adelsbach gekauft hat – und bieten einen Überblick, welche Firma wann mit dem Bau ihrer Wohnungen oder Reihenhäuser starten will.

Ines Nejak und Sebastian Krafczyk treffen wir an der zukünftigen Robert-Perlen-Straße. „Es ist unsere erste gemeinsame Eigentumswohnung. Sie liegt im Erdgeschoss an ruhigen, schmalen Wegen“, erzählt die 34-Jährige, die in Winnenden aufgewachsen ist und die Stadt auf keinen Fall verlassen möchte. „Schon als ich von zu Hause auszog, meine Eltern wohnen in der Nähe des Polizeireviers, wollte ich hier bleiben.“ Ihren Freund hat sie von den Vorzügen der Kleinstadt schnell überzeugt: „Will man Trubel, sind es nur 15 Kilometer nach Stuttgart. Ansonsten ist es hier ruhig und landschaftlich schön gelegen.“

100 Quadratmeter für weniger als 500 000 Euro

Sebastian Krafczyk ist ebenfalls 34 Jahre alt. „Mir ist wichtig, dass ich, ohne ein Auto benutzen zu müssen, alles um mich herum habe.“ Sie denken als Fans des Wochenmarkts am Samstag nicht nur an die sieben Minuten in die Innenstadt und werktags die sieben Minuten zum Bahnhof, sondern auch an die später geplanten Kinder. Kindergarten und Grundschule sind für sie dereinst in wenigen Minuten zu erreichen. „Auch ich konnte als Kind allein nach Birkmannsweiler zum Tennis radeln, das ist einfach schön“, sagt Ines Nejak.