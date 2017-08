Winnenden.

Wie am Mittwochmorgen gegen 3 Uhr festgestellt wurde, haben Unbekantte in der Nacht zwei Glasscheiben eines Wartehäuschens am Busbahnhof in der Karl-Krämer-Straße mutwillig beschädigt. Hinweise auf die Verursacher bitte an die Polizei Winnenden unter Tel. 07195/6940.