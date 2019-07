Winnenden Was wird aus der Postfiliale an der Marktstraße?

Vier große Plakate sind an der Filiale aufgehängt, die ein Großteil der Kunden nur wegen ihrer Paket- und Briefpostdienstleistungen aufsucht. Der Winnender Durchschnittskunde hat bisher meist ignoriert, dass eigentlich die Postbank die Postfiliale mitbetrieben hat. Die Postbank zieht sich nun aus Winnenden zurück. Die komplett gleichen Bank-Leistungen bekommt man künftig tatsächlich nur noch in Backnang, Im Biegel.

Wer sich nun aber die Zeit nimmt und den langen Text des Plakats zu Ende liest, der erfährt, dass die Postdienstleistungen rund um Brief und Paket unter privater Regie wiederkommen werden. An derselben Stelle, wie auch schon in zwei Artikeln von unserer Zeitung beschrieben.

Post eröffnet an derselben Stelle am 12. August

Ute Richter aus Kernen wird nach einer Umbauzeit von 21 Tagen am 12. August an der Marktstraße 54 ein Geschäft mit Tabakwaren, Zeitungen, Zeitschriften, Papier-, Büro- und Schreibwarenbedarf eröffnen, in dem sie auch Post- und einfache Postbankdienstleistungen wie Ein- und Auszahlungen anbieten wird. „Der Unterschied ist, dass die private Betreiberin unserer Partnerfiliale eben keine Beratung für Bankkunden anbietet“, sagt ein Post-Pressesprecher.