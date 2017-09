Winnenden Was wünschen sich Menschen mit Behinderung von der Politik?

330 Menschen leben vollstationär bei der Paulinenpflege. Rund die Hälfte wird „vollumfänglich“ betreut, das heißt, die Bewohner sind nicht geschäftsfähig und können bei Wahlen auch nicht ihre Stimme abgeben. Unter den 100 ambulant betreuten Bewohnern sind hingegen alle zur Wahl aufgerufen. Manche Bewohner beantragen Briefwahlunterlagen oder die Betreuer begleiten die Bewohner am Wahltag ins Wahllokal. „Das wird gern in Anspruch genommen“, so Monika Deyle von der Paulinenpflege.



Kurt Weber: Ehrlichkeit, günstige Wohnungen und das Kinderticket im Bus.

Kurt Weber ist 51 Jahre alt und seit 27 Jahren bei der Gewerkschaft Verdi. „Mir ist wichtig, dass Politiker ehrlich sind. Dass sie Vorbilder sind und nicht lügen und betrügen.“ Seit neun Jahren ist Kurt Weber auch SPD-Mitglied. Zu den Zusammenkünften im Leutenbacher Awo-Treff geht er regelmäßig. Zur Arbeit fährt er jeden Tag nach Backnang in die Reha-Werkstatt der Paulinenpflege mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Wegen einer psychischen Erkrankung und einer Lernbehinderung ist der 51-Jährige nicht mehr wie früher in der freien Wirtschaft tätig, sondern seit 20 Jahren an einem so genannten geschützten Arbeitsplatz. „Ich verpacke Schrauben für die Firma Judo.“ Bei seinen Kollegen ist er sehr beliebt: Nachmittags fährt er mit seinem selbst gebauten „Schneck-Mobil“, einem Snack- und Süßigkeitenkiosk auf Rollen, durch die Hallen. „Solche Arbeitsplätze sind ganz wichtig für die Menschenwürde und die sozialen Kontakte“, sagt Kurt Weber.

Der Tafelladen ist für den Berufstätigen nicht geschickt

Mit seinem Geld kommt er monatlich meist Null auf Null raus. Er lädt gern andere zu sich ein und spendet viel, er ist großzügig und möchte ein Vorbild sein. Manchmal muss er dann bei sich selbst knapsen. Theoretisch könnte er im Tafelladen in Winnenden einkaufen, aber meistens geht er nach Feierabend zu Aldi oder Netto.

Kurt Weber ist politisch sehr interessiert, die hohe Jugendarbeitslosigkeit in Europa macht ihm Sorgen. „Auch bei uns in der Reha-Werkstatt merke ich es. Viele knapp über 18 Jahren kommen hierher, vorher ist bei ihnen vieles gescheitert.“ 2014 hat der 51-Jährige für den Leutenbacher Gemeinderat kandidiert. Im Prospekt gab er an, sich für die gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung einsetzen zu wollen und für sozial Benachteiligte. Bürgermeister Jürgen Kiesl dankte ihm in einem Brief für sein Engagement für die Demokratie, auch wenn er nicht ins Gremium gewählt wurde. „Ich bin bei der SPD, weil bei denen alle die gleichen Chancen im Leben haben. Auch wenn ich behindert oder finanziell eingeschränkt bin.“

Konkreter Wunsch: Sozial Schwache sollten unterstützt werden

Kurt Weber wünscht sich konkret von der Politik, dass künftig sozial Schwache billiger mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren können, „vielleicht zum Kinderpreis“. Und es muss „günstige Wohnungen geben. Du musst ja alle Karten offen legen, und mit der Miete darfst du den Kostenträger nicht überbeanspruchen. Und wir haben einen eiskalten Wohnungsmarkt. Meine 40-Quadratmeter-Wohnung habe ich nur über Beziehung gefunden.“ Er wohnt im Haus der Schwester und ihres Mannes in Weiler zum Stein.

Der Kanzlerin mal die Hand schütteln

Kurt Weber würde Kanzlerin Angela Merkel gern mal die Hand schütteln. Er würde ihr sagen: „Sie soll sich für den Weltfrieden einsetzen.“ Von Sanktionen und „Dagegenschießen“ hält er nichts, „wir wollen handeln, weltweit, da stecken viele Arbeitsplätze drin.“ Er glaubt, die EU sei mit den Flüchtlingen „sozial überfordert“. „Aber es ist eine bodenlose Frechheit, dass die Rechtspopulisten daraus ihre Show machen. Und später sind es dann Behinderte und Ausländer“, gegen die sie Stimmung machen.

Nabeel Kreysler: Behinderte sollten mehr sparen dürfen

Nabeel Kreysler hat eine konkrete Forderung an die Politik. „Wir brauchen mehr bezahlbare Wohnungen.“ Aus den Nachrichten kriegt er mit, dass zu wenig gebaut wurden. „Durch den Flüchtlingsstrom ist es für mich spürbar, dass die Wohnungen knapper werden. Bauunternehmer und Politiker waren blind.“ Macht, Gier und Geld macht er dafür verantwortlich.

Bezahlbar heißt für ihn: Die Miete sollte bei 386 Euro liegen, wie bei einem Langzeitarbeitslosen. Dabei hat der 39-Jährige, der von Geburt an hörgeschädigt ist, in der Verwaltung der Paulinenpflege eine Arbeit, recherchiert im Internet, kümmert sich um Postversand und Hauspost, ein Außenarbeitsplatz der Werkstatt. Derzeit ist er auf Wohnungssuche, er soll raus aus der Außenwohngruppe, der Kostenträger will es. Bei ihm ist das der Landkreis Esslingen, weil Nabeel Kreysler mit 18 Jahren bei einer Pflegefamilie in Ruit aufgenommen wurde.

In zwei Jahren nur 52 000 Euro sparen erlaubt

Die Wohnungen, die er bisher angeboten bekam, gefielen ihm nicht, sie waren alt oder teuer. „Ich wünsche mir natürlich, mehr Geld zu verdienen. Ich würde auch sparen. Das durfte ich früher nicht.“ Da hatte er schon Schwierigkeiten, auf einen Flug nach Südafrika zu sparen. Dort ist er aufgewachsen, dort lebt seine Mutter. Im übrigen spricht er auch Englisch und Afrikaans, kann Gebärden und Arabisch lesen.

Immerhin hat sich das Bundesteilhabegesetz kürzlich geändert. Das bedeutet nun, dass ein Mensch mit Behinderung in zwei Jahren 52 000 Euro sparen darf. Das heißt trotzdem, dass bei einer größeren Erbschaft der Staat einiges abschöpft. „Das ist ganz unverschämt und ungerecht“, sagt Nabeel Kreysler. „Was kostet es zum Beispiel, eine eigene Wohnung zu kaufen? Hunderttausende. Das kann ich nicht. Ich habe auch keine Lebensversicherung und keine eigene Altersvorsorge.“

Kritik am Gesundheitssystem

Auch manches am Gesundheitssystem findet Nabeel Kreysler „unverschämt. Dass ich einmal im Jahr Zahnreinigung zahlen muss, ist für mich ein Armutszeugnis.“ Auch besondere Hörgeräte, die er aufs Telefon umstellen könnte, müsste er selbst berappen, um die 6000 Euro kosten sie. Mit seinen Kassen-Geräten kann er nicht an der Pforte der Paulinenpflege arbeiten. „Menschen mit Behinderung sollten Privilegien haben“, meint er. Nabeel Kreysler fährt viel mit der Bahn, einfach so, bis nach Konstanz oder in den Schwarzwald. Die Verspätungen stören ihn nicht. Aber er versteht die Wut der Menschen, die auf einen Termin müssen. Dass die Lage besser wird, wenn Stuttgart 21 fertig ist, glaubt er nicht. „Es wird nicht barrierefrei und behindertenfreundlich. Hätte ich 2010 Zeit gehabt, abzustimmen, ich hätte dagegen gestimmt.“

Wolfgang Schöne: Kultur und Konzerte sollten erschwinglicher sein

Wolfgang Schöne aus Backnang liebt es, zu Konzerten zu gehen. Es klappt etwa einmal die Woche. Er schreibt darüber kleine Berichte. Dazu klebt er ausgeschnittene Bilder oder eigene Fotos ein und sammelt alles in einem Ordner. Mehrere Dinge hindern den 66-Jährigen, der seit einem Jahr in Ruhestand ist, an einer freieren, unbeschwerteren Teilhabe.

„Das Geld, der Eintritt ist zu teuer. Ich muss immer überlegen, was ich ausgeben kann.“ Daher ist ihm am liebsten, wenn der Eintritt frei ist. Die Betreuer helfen dem Mann mit Lernbehinderung, mit seiner Rente klarzukommen. „Wir machen zum Beispiel fürs Backnanger Straßenfest eine Extrakasse mit zehn Euro.“ Auch wenn ihm Oberbürgermeister Nopper ein Freibier spendiert, und er kennt seinen Bürger Wolfgang Schöne gut, braucht der Mann doch ein Taschengeld zum Mitfeiern.

Wenn er die Wahrheit sagt, gehen die Leute auf Distanz

In eine unangenehme Situation kommt Wolfgang Schöne, wenn er in Konzerten Block und Foto zückt und die Leute fragen, ob er von der Presse sei. „Da muss ich lügen! Ich sage, ich bin von der Presse. Nicht von der Paulinenpflege.“ Wäre er ehrlich, und das spürt er ganz genau, gehen die Leute auf Distanz. Das ist ihm schon passiert, wenn er mit einem Kumpel gebärdet hat. Die Leute gucken komisch, nehmen Abstand. „Das mag ich nicht.“

Das dritte Problem für ihn ist, zur Veranstaltung und wieder zurück nach Hause zu kommen. „Bei weiten Strecken tun mir die Füße weh.“ Und wenn er von Backnang nach Winnenden muss mit der S-Bahn und von dort aus noch weiter mit dem Bus - das überfordert ihn. Selbst wenn er mit seinem Schwerbehindertenausweis Rabatt beim Eintritt erhält, das Transportproblem ist nur gelöst, wenn er zum Beispiel zu Treffen in Club Paula in Winnenden geht, begleitet von Mitarbeitern der Paulinenpflege.

In den Heimbeirat gewählt worden

Gleichwohl gibt es in unserer Gesellschaft Inseln, die sich öffnen. „Ich gehe zur Awo. Da machen wir kleine Theaterstücke, gehen spazieren, essen eine Brezel.“

Wolfgang Schöne ist Mitglied des Heimbeirats. Er ist von vielen der rund 120 Bewohner der Wohngruppen in Backnang und Murrhardt gewählt worden. Die insgesamt fünf Beiräte besprechen ein- bis zweimal im Monat, was besser gemacht werden soll. „Wir reden über Beschwerden und die Einrichtung und Renovierungen.“ Interna geben die Moderatoren von der Paulinenpflege weiter an die Heimleitung. Was die Stadt betrifft, wird ans Rathaus geleitet.

Geht er am 24. September wählen? „Von Politik verstehe ich nichts. Merkels Themen kenne ich nicht. Aber den OB Nopper, den grüße ich. Und er richtet Grüße an meine Mitbewohner aus.“