Winnenden Wenn der Stau bis über den Kreisel geht

Die plausibelste Abhilfe in dieser Situation wäre eine zweispurige Ausfahrt aus dem Kreisel und Weiterfahrt bis zur Rewe-Kreuzung. Aber so weit gehen die Pläne bislang nicht. Das Verkehrsplanungsbüro von Dr. Jürgen Karajan hat den Straßenabschnitt untersucht. Zwei Spuren sind schon machbar, aber nicht auf der ganzen Strecke, weil unter der Südumgehung eine Fußgängerunterführung durchführt. Würde die Straße verbreitert, müsste die Unterführung verlängert werden, und das wäre teuer. Deshalb hat Karajan einen Plan vorgelegt, in dem die Straße erst nach der Unterführung breiter wird und eine weitere Spur bekommt. Damit würde das Land den Verkehrsfluss etwas verbessern, hielte aber die Kosten in Grenzen.

Der Verkehr wird weiter anwachsen

Ob das Land nun den weniger teuren Plan umsetzen möchte oder ob es doch in die Vollen geht und ab dem Kreisel die Autos zweispurig fahren lässt, ist noch nicht ganz entschieden. Eine Anfrage beim Regierungspräsidium ergab: Die Pläne des Stuttgarter Büros Karajan liegen vor und befinden sich laut Pressesprecher „in der finalen Prüfung“. „Ein konkreter Baubeginn steht derzeit noch nicht fest.“

Die Südumgehung wird in den nächsten Jahren allerdings immer wichtiger und voraussichtlich immer stärker befahren werden. Nahe am Henry-Dujol-Kreis werden Winnender Bauträger ein neues Baugebiet mit großen Mehrfamilienhäusern errichten. Zwei neue Kitas sind geplant, die beide gut mit Autos anfahrbar sein werden. Das Wohngebiet Schiefersee wächst bereits jetzt. In Birkmannsweiler kommt in einigen Jahren ein großes, neues Wohngebiet hinzu, und Berglen wächst mit mehreren Baugebieten in den nächsten Jahren beachtlich.