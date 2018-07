Winnenden Wie ein 15-Jähriger den Tod seines Bruders verarbeitet

► Hier geht es zu Marians Blog

Marian sitzt locker und mit freundlichem, entspanntem Blick vor der Schulklasse. Seine Mutter begleitet ihn. Eingeladen wurde er von Lehrerin Ulrike Voges, die die Familie persönlich kennt. „O.k.“ sagt Marian, die Siebtklässler sollen ruhig Fragen zum Tod des Bruders stellen. „Wir fühlst du dich, wenn du an deinen verstorbenen Bruder denkst?“ „Eigentlich gut. Er hat mich vieles gelehrt.“ Marians Bruder war schon als Baby krank und stark behindert. In seinem Reiseblog Geomarian schreibt er: „Die Krankheit meines Bruders hat meine Eltern und später auch mich zusammengeschweißt und zu einem richtig guten Team gemacht. Sie hat uns schwach und stark zugleich gemacht. Aber es war nicht nur Marlons Krankheit, die uns so viel gelehrt hat. Es war Marlon selbst. Er hat uns gezeigt, worauf es im Leben wirklich ankommt. Was man zum Leben braucht. Er hat uns beigebracht, jeden Moment zu genießen und niemals aufzugeben.“

Als Marian auf die Welt kam, war sein Bruder schon krank

Marian spricht offen und direkt über seine Familie und seinen verstorbenen Bruder. genauso direkt fragen die Siebtklässler der Albertville-Schule: „Wie alt wäre dein Bruder heute?“ „18. Ich werd 16, und wir waren anderthalb Jahre auseinander.“ In seinem Reiseblog schreibt Marian: „Als ich auf die Welt kam, war er schon krank. Im Alter von fünf Monaten hatten die Ärzte bei ihm die äußerst seltene Stoffwechselkrankheit Morbus Leigh festgestellt. Marlon konnte nie laufen, sprechen oder vernünftig essen. Bald schon wurde er mittels einer Magensonde ernährt.“ „Bist du froh, dass Marlon durch den Tod von seinem Leiden befreit wurde?“, fragte ein Schüler. „Nee“, sagt Marian ernst. Seine Mutter ergänzt: „Leiden hat er nicht müssen.“

Marian erinnert sich oft und gerne an seinen Bruder. Er reist durch fast die ganze Welt und denkt dabei an den Verstorbenen, sammelt Erinnerungen, schreibt sie nieder in seinem Reiseblog. „Haben die Reisen dich abgelenkt vom Tod deines Bruders?“, fragte ein Schüler. „Ja. Reisen ist schon eine Ablenkung“, sagt Marian. Der 15-Jährige ist kein Supermann, der mit allem ganz toll umgehen kann. Perfektionsanspruch hat er keinen. Manchmal überlegt er lange, ob das, was er jetzt sagt, in seinem Buch oder seinem Blog schon geschrieben ist. Er kann sich nicht mehr an alles erinnern, was er schon geschrieben hat.

Aber sehr gut erinnert er sich daran, wie die exotischen Speisen auf seinen Reisen geschmeckt haben. „Heuschrecken gehen ja noch“, sagte er auf eine entsprechende Schülerfrage. Die seien ja geröstet, und dann schmeckten sie schon ganz passabel. Schwieriger waren für ihn angedünstete Mehlwürmer. Da wird’s eklig. Die Würmer waren halb gar, gar nicht durcherhitzt. „Sie schmeckten sandig.“ Unangenehm fand er auch angebrütete Hühnereier, in denen quasi das Hühnerembryo schon entwickelt war. Die Schüler verzogen angewidert die Gesichter bei Marians Erzählungen. Auch die Schwimmhäute von Entenfüßen hat er schon mal in Asien probiert. Nur eines traute er sich noch nicht. In Asien auf den Gemüse- und Fleischmärkten werden faustgroße Spinnen angeboten, die die Einheimischen dort gerne essen. Eines Tages möchte er auch mal so eine Spinne essen. „Ich mach’s nicht gerne. Es ist kein Genuss. Es geht darum, eine Erinnerung zu haben.“

Marian pflegt Erinnerungen. Wenn er mit seinem Vater unterwegs ist, machen sie ein Ritual: Der Vater holt aus einer Dose ein Haar des verstorbenen Bruders und sie vergraben es irgendwo in der Natur des Reiselandes. Es ist, als wäre der Verstorbene dabei. So wird das Reisen nicht nur zur Ablenkung vom Schmerz, sondern auch zur Erinnerung an den Bruder.