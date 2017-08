Winnenden Wie ein Kurzurlaub auf dem Bauernhof

Winnenden.

Den Hinterwälder-Rindern im Aidehof ist Trubel einmal im Jahr nicht fremd: Am zweiten August-Wochenende ist volles Haus auf dem Hof von Familie Katja und Bernd Bauer und die Vierbeiner sind die Stars. Hunderte Augenpaare strahlen die gemächlich Wiederkäuenden an, Kinderhände wollen nach den Kuhköpfen greifen, werfen den malmenden Mäulern liebevoll Heu hin, winken und wollen das braun-weiße Fell streicheln.

Bei allem Bewährten gab’s dieses Jahr, beim 13. Aidehof-Fest zwischen Höfen und Schulerhof, kurz vor Bürg, auch etwas Neues: Zum ersten Mal wurde die ausgeräumte Scheune am Samstagabend zur Tanzfläche. „Daddy cool“ dringt aus den Lautsprechern. „Es war frustrierend, bei strömendem Regen alles aufzubauen und nicht zu wissen, ob das Fest was wird“, berichtet Bernd Bauer von den Vorbereitungen. Am Samstagabend schaut er jedoch erleichtert auf das „gut besuchte Festle“. Überall sitzen Besucher, die sich vom durchwachsenen Wetter nicht abschrecken lassen.