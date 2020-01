Winnenden Wie geht es weiter mit der Papierhülsenfabrik Eger?

Dass die Hülsen aus Papier sind, hat Vorteile: Falls sie irgendwo im Gebüsch landen, verrotten sie eines Tages, genauso, wie der Holzstecken der Raketen irgendwann verfault. Ärgerlich für Hobbygärtner sind vor allem die Plastikhütchen auf den Raketen. Wenn die auch aus Pappe wären, das wär’s doch, oder? „Ja, da haben wir auch was entwickelt“, sagt Gertrud Lange-Mickel im Gespräch mit der Presse. Sie zeigt eine Rakete mit Spitze aus Pappe. Die wirkt optisch allerdings nicht so toll wie ein Plastikhut und sie ist teurer. Damit kommt die Winnender Firma nicht weiter am Markt. Sie wird immer wieder etwas Neues und anderes versuchen.

Der Normalverbraucher kennt Papierhülsen vom Toilettenpapier

Verwaltungsrat Gerd Wahl, der als Banker Einblick in die Firma hat, sagt: „Betriebswirtschaftlich steht die Firma gut da. Sie hat es rechtzeitig geschafft, sich auf neue Entwicklungen einzustellen.“ Der Mensch, der von außen die Papierhülsenfabrik betrachtet, kann sich nicht viel vorstellen, wofür man die Hülsen braucht. Außer fürs Klopapier. Dessen Rolle ist aus Pappe. Aber solche Rollen stellt Eger gar nicht her. „Die werden inline produziert“, sagt Gertrud Lange-Mickel. Die entstehen in einer Produktionslinie, in der gleich das WC-Papier aufgewickelt und eine fertige Großpackung abgepackt wird.

Elektronikfirmen bestellen Hülsen aus Papier

Was bleibt dann überhaupt noch übrig für die Winnender Papierhülsenfabrik? Wofür wird sie in Zukunft liefern können? Es gibt immer wieder etwas Neues, wofür man Papierhülsen braucht. Zurzeit sind es Elektronikfirmen, die Hülsen bestellen, so erzählt es Gerd Wahl, es ist die Autoindustrie, die Hülsen braucht, und es kann auch mal der Golfsport seine Golf-Tees, die Stifte, auf die die Bälle gesetzt werden, aus Papierhülsen herstellen lassen. Eger wäre darauf vorbereitet. „Wir haben schon einmal Golf-Tees hergestellt“, erzählt Gertrud Lange-Mickel. Damals haben sie sich am Markt nicht durchgesetzt, und die Stifte wurden weiterhin aus Plastik hergestellt.

Dieses Plastik mit all seinen Umweltnachteilen bleibt dann oft im Golfrasen stecken, wird irgendwann ausgespült, in einen Bach geschwemmt und ins Meer transportiert. Wegen solcher Vorgänge wird Plastik immer kritischer gesehen. Trinkröhrchen aus Plastik werden verboten und jetzt schon durch Pappröhrchen ersetzt. Gertrud Lange-Mickel ist hier skeptisch: „Wenn Papier mal beschichtet ist, kann man es nicht so leicht wiederverwerten. Das sieht man an den Tetra-Packs.“

Plastik wird oft bevorzugt gegenüber dem Papier – wie lange noch?

Oft entscheidet der Preis darüber, ob ein Röhrchen aus Plastik oder aus Papier bestellt wird. „Plastik ist in der Massenproduktion immer billiger“, sagt Lange-Mickel. Aber solche Preisverhältnisse haben nicht auf Ewigkeit Bestand. Materialknappheit und Besteuerung können vieles ändern. Aus Umwelt- und Kostengründen könnten an manchen Stellen künftig Papierhülsen bevorzugt werden.

Gertrud Lange-Mickel ist Ehrenmitglied im Verwaltungsrat

Die Firma Eger wird nach neuen Anwendungen für Papierhülsen suchen und hat bisher immer welche gefunden. Jetzt sind der Stiftungsrat, der Verwaltungsrat und vor allem Geschäftsführer Viktor Epp und die 85 Eger-Mitarbeiter gefragt bei der Suche nach neuen Möglichkeiten. Ganz aus der Welt ist Firmenpatriarchin Gertrud Lange-Mickel aber auch nicht. Sie wurde zum Ehrenmitglied des Verwaltungsrats der Firmengruppe Eger ernannt, und in dieser Funktion kann sie, ohne verpflichtet zu sein, immer noch ein Wörtchen mitreden in ihrer Firma, die sie am 1. Januar in die Eigenständigkeit entlassen hat.