Winnenden Wie der Notbetrieb bei der Deponie läuft

In der Papiertüte steckt eine Warnweste für alle Situationen, in denen man gesehen werden sollte, zum Beispiel auch auf der Deponie. Und eine Vesperdose ist auch drin mit einem Pärle Landjäger, damit man die Wartezeit ohne Magenknurren übersteht. Es ist praktisch alles so, wie man es sich wünscht, seitdem von Öffnung der Deponie die Rede ist. Wer nachfragt, erfährt am Eingang, dass er ungefähr eine halbe Stunde warten muss in der Schlange, und das trifft um diese Zeit haargenau zu. Im Deponiegelände selbst rollen auf 400 Metern Zufahrt etwa 70 Autos im Schritttempo mit kleinen Pausen.

Zwei Meter Abstand von Mensch zu Mensch sind gewährleistet

Ein Sicherheitsmann regelt am Ende der Schlange den Verkehr. Wer Grüngut abliefern will, darf gleich rechts abbiegen und hat nach einer halben Stunde überhaupt keine weitere Wartezeit mehr, denn für Strauchschnitt und gemähtes Gras hat die Deponie so viele Plätze, dass nie alle ausgelastet sind, und dass selbstverständlich weit mehr als zwei Meter Abstand von Mensch zu Mensch gewährleistet sind. Es zeigt sich an vielen Details: Das Team der Abfallwirtschaft hat seine Corona-Vorschriften noch einmal überdacht, hat überlegt, wie mehr Müll-Ablieferer auf der Deponie untergebracht werden können, hat die Verweildauer von Anlieferern auf der Deponie nachgerechnet und sie schließlich verkürzt, indem es jetzt mehr Personal einsetzt und die Anlieferer besser und zügiger verteilt. Marcus Siegel, AWRM-Vorstand für Finanzen, berichtet auf der Deponie, wie das Team rechnete, um die Verweildauer zu verkürzen und um Wartezeiten zu mindern. „Engpass ist die Station für Sperrmüll“ – das hatten sie vorher geahnt, und das bestätigte sich am Montagvormittag bereits. Man braucht sich nur in die Normalbürger hineinzudenken: Was macht der Mensch, wenn er gezwungen durch das Virus plötzlich Zeit hat? Den Dachboden oder den Keller aufräumen, Sperrmüll aus der Wohnung tragen, sich Luft verschaffen fürs Home-Office. Endlich kann er den großteiligen Gruscht auf die Deponie fahren. Endlich ist wieder offen.