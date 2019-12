Winnenden Winnenden soll ein modernes Leitsystem bekommen

Winnenden.

Die Suche nach einem Parkplatz kann ziemlich stressig sein. Eigentlich möchte man entspannt einkaufen, doch gerade in der Vorweihnachtszeit ist die Stadt proppenvoll. Parkplätze sind demzufolge Mangelware. Wo man einen Parkplatz findet, ist oft Glückssache. Durch die Baustelle am Holzmarkt fehlen Parkplätze. Vermutlich ab 2021 fallen weitere Abstellmöglichkeiten am Kronenplatz weg. Gerade in der unteren Marktstraße wird es dann schwierig. Auch das beliebte Parkhaus am Markthaus ist meist voll. Und entlang der Ringstraße ist es wegen der Nähe zu den Schulen ebenfalls nicht einfach, einen Parkplatz zu finden.