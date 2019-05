Winnenden Winnender warten immer noch auf Stimmzettel

Wer nichts bekommen habe, könne die Stimmzettel im Rathaus, Torstraße 10, 1. OG, Zimmer 124 beim Wahlamt abholen. Zudem können die Stimmzettel per E-Mail an Rathaus@winnenden.de sowie telefonisch unter 07195– 13 101 angefordert werden. Der Amtsbote bringt dann die Stimmzettel persönlich in den Briefkasten der Wähler. Darüber hinaus würden die Stimmzettel auch am Wahltag selbst im Wahllokal ausgegeben, so dass jedem Wahlberechtigten die Möglichkeit gegeben sei, zu wählen.

