Winnenden Wunnebad bekommt weiteres Becken

Bauabschnitt startet voraussichtlich 2021

Im August 2018 hat die Stadt Winnenden mit dem Einreichen der Projektskizze das Förderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundesinnenministeriums angestoßen. „Nach einem langwierigen Beantragungsverfahren mit persönlicher Vorsprache beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in Bonn freuen wir uns nun, dass dieser Tage der Zuwendungsbescheid mit den bewilligten Fördermitteln in Höhe von 3,5 Millionen Euro eingegangen ist“, so Finanzdezernent Jürgen Haas. „Bereits im Juli 2019 waren erste Bauherren- und Planungsgespräche angelaufen, zuvor haben wir einen erfolgreichen Wettbewerb hierfür durchgeführt. Durch den positiven Förderbescheid kommen wir nun einen großen Schritt weiter, um das Vorhaben auch wirtschaftlich stemmen zu können“, freut sich Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth. Derzeit arbeite die Geschäftsführung der Stadtwerke Winnenden mit dem Aufsichtsrat an einem finanzierbaren Gesamtplan, der in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden könne. Sobald der Gemeinderat per Weisungsbeschluss dem Bau und der Finanzierung zugestimmt hat, können die Baumaßnahmen vorbereitet und begonnen werden. Bauabschnitt eins startet dann voraussichtlich im Juli 2021 mit dem Abriss und der Neuerrichtung der Freibadumkleide und des Sanitärtrakts sowie der Modernisierung des Eingangsbereichs. Darauf folgt im zweiten Bauabschnitt die Ergänzung der Badehalle inklusive notwendiger Nebenräume und in einem dritten Bauabschnitt die Optimierung der zu kleinen Verwaltungs- und Lagerräume und die Neuordnung der Parkierung sowie die Schaffung zusätzlicher Fahrradstellplätze. Die Sanierung soll Ende 2023 abgeschlossen sein.