Winnenden Wunnebad-Gäste zahlen bald mehr

Fürs Saunieren und das Schlittschuhlaufen unter freiem Himmel im Eispark liegt der Aufschlag bei stolzen 18 bis 20 Prozent.

So viel auf einmal – wie kommt das?

„Wir haben zehn Jahre lang die Eintrittspreise für Hallenbad, Sauna und Freibad vermieden“, sagt Stadtwerke-Chef Stefan Schwarz. Im Eispark ist die letzte Anpassung sogar beinahe unglaubliche 14 Jahre her. „Deshalb lag das Preiserhöhungspotenzial eher bei 30 Prozent, also doppelt so viel, wenn man für jedes der vergangenen zehn Jahre eine Steigerung von zwei bis drei Prozent veranschlagen würde“, führt Stefan Schwarz aus. Und warum haben Stadt beziehungsweise seit 2014 ihr Tochterunternehmen, die Stadtwerke, so lange gewartet? „Die lange Pause war maßgeblich der langen Umbauphase seit dem Jahr 2012 und dem damit einhergehenden zeitweise eingeschränkten Angebot geschuldet“, so Schwarz.

Was genau sind die Gründe, die die Preiserhöhung notwendig gemacht haben?

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren 3,5 Millionen Euro investiert“, sagt Stefan Schwarz. Unter anderem in die Wasseraufbereitung mitsamt Mess- und Regeltechnik, die Lüftungsanlage und große Teile der Elektrik. In neue Spielplatzgeräte im Außenbereich, die Sanierung des 50-Meter-Sportbeckens, des Sprungbeckens, in einen neuen Eisbrunnen für die Sauna, in die Erneuerung des Sauna-Ruheraums, in die Modernisierung der Sanitäranlagen und Umkleiden. Es wurde zudem ein Funktional-Tower fürs Freibad gebaut und ein neues Kassensystem eingeführt.

Spielt auch ein hoher oder höherer Energieverbrauch eine Rolle?

Im Laufe der letzten Jahre sind die Kosten für Strom, Energie, sowie Reparatur- und Wartungsarbeiten gestiegen. Bei der Erneuerung der oben genannten technischen Anlagen (Ersatzinvestition) haben die Stadtwerke jedoch „maßgeblich auf die Energieeinsparung Wert gelegt. Wir erhoffen uns spürbare Vorteile“, sagt Stefan Schwarz. „Ein wesentlicher Preistreiber sind die gestiegenen Personalkosten“, weist er auf jährliche Tariferhöhungen hin. Und auch die Neu-Investitionen sind ganz wesentlich, hier schlagen die Kapitalkosten zu Buche. Alte Anlagen, die weiterlaufen, aber bereits abgeschrieben sind, verursachen keine Kosten.

Wird es künftig häufiger Preiserhöhungen geben?

Stefan Schwarz bejaht. „Zukünftig soll in deutlich kürzeren Intervallen, also alle zwei bis drei Jahre, die Preiskalkulation überprüft und bei Bedarf angepasst werden.“ Wie bisher auch wollen die Stadtwerke viel in Reparatur- und Wartungsarbeiten investieren, um den Gästen reibungslos funktionierende Anlagen und ein schönes Gesamtbild zu bieten. In einer Pressemitteilung ist gar von „einem bestmöglichen Bade-, Sauna- und Eisparkerlebnis“ die Rede. Wie dies gelingt, mag jeder selbst beurteilen. Weit entfernt bleibt auch der erhöhte Preis jedoch von den Eintritten, die manch anderer Badbetreiber in der Region verlangt. „Wir haben von uns aus die Preisschraube – insbesondere für Schwimmer – nur moderat bewegt. Schwimmen für alle zu moderaten Preisen ist der Auftrag unserer Eigentümerin/Gesellschafterin Stadt Winnenden“, sagt Schwarz. Die Winnender Steuerzahler tragen nach wie vor den Abmangel, die Differenz aus Einnahmen und Ausgaben beim Wunnebad.

Wenn ich im Sommer eine Jahreskarte gekauft habe, muss ich im Januar den 20-Euro-Aufschlag nachzahlen?

Bäderleiter Sascha Seitz verneint. „Die Jahreskarten gelten immer ab dem Tag, an dem sie gekauft werden. Wer ab dem 1. Januar 2020 kauft, muss den neuen, den höheren Preis zahlen.“

Was sagen die Gäste zur Preiserhöhung?

Sascha Seitz hat dazu eine überraschende Erkenntnis: „Viele Gäste haben in den letzten Jahren immer wieder betont, dass sie gerne mehr Eintritt zahlen würden.“