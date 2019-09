Winnender Dialyse-Patient erzählt Das Date mit der Blutwaschmaschine

Diese Dates, die Verabredung mit der Blutwaschmaschine, haben allerdings nichts Romantisches: Dreimal die Woche je fünf Stunden auf der Liege, durch Schläuche im Arm fließt das Blut in den Apparat und wieder zurück, auch an Weihnachten und Ostern. „Das ist nichts Alltägliches, das merke ich an Gesprächen mit Nicht-Betroffenen“, erzählt Helmut Müller aus Birkmannsweiler. Er hat bei all der leidigen Pflicht, um die Krankheit in Schach zu halten, das Lachen nicht verlernt und sein Schicksal angenommen.

Von der lebensbedrohlichen Erbkrankheit erfuhr Müller 1987. Sie ist eine der Hauptursachen für chronisches Nierenversagen. „Durch eine Reihe von ernährungsphysiologischen und naturmedizinischen Maßnahmen ist es mir gelungen, die Dialysebehandlung noch zwölf Jahre aufzuschieben“, erklärt er, „doch die Krankheit holte mich 1999 ein.“

Statt Trübsal zu blasen, entschied sich Helmut Müller, die Krankheit anzunehmen. „Ich bin froh, dass die Möglichkeit der erfolgreichen Behandlung besteht“, erklärt er. Da seine Nieren die Blutwäsche nicht mehr im Körper erledigen können, findet sie außerhalb des Körpers statt. Im Dialysegerät, das kurioserweise so groß wie eine Waschmaschine ist. Es entfernt Stoffwechselprodukte aus dem Blut. In den zwölf bis 15 Stunden, die ein Patient wöchentlich im Dialysezentrum verbringt, übernimmt die Maschine die Wochenarbeitszeit der Nieren (168 Stunden).