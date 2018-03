Winnender Mädle Zehn Kandidatinnen: Spannende Wahl

Winnenden. Die Macher der Mädleswahl, der Verein Attraktives Winnenden und die Stadt, sind ganz glücklich: Zehn fähige Bewerberinnen kandidieren um das Amt des Winnender Mädle.

Am Donnerstag trafen sich alle mit dem VAW-Geschäftsführer Timm Hettich, der die jungen Frauen in lockerer Atmosphäre auf die Mädleswahl am Freitag, 20. April, vorbereitete: „Bei der gesamten Wahl geht es nicht darum: Wer sieht am besten aus? Da geht’s um eure Spontaneität, darum, wie ihr euch präsentiert.“ Es wird keine Zuschauer geben bei der Wahl, nur die Zeitung wird die Wahl beobachten und darüber berichten. Entscheiden wird eine von der Stadt und dem Verein Attraktives Winnenden benannte Jury.

Eine Kandidatin macht einen Rückzieher

Von elf Kandidatinnen, die sich gemeldet hatten, waren am Donnerstag zehn anwesend. Die 20-jährige Laura Ackermann war verhindert, wird aber mit Freude weiter kandidieren, wie sie per E-Mail mitteilte. Nach der Veranstaltung am Donnerstag zog Kandidatin Noemi Misztal ihre Bewerbung zurück, so dass jetzt zehn Kandidatinnen feststehen.

Die Kandidatinnen sind 17 bis 21 Jahre alt

Neun von ihnen meldeten sich am Donnerstag ganz kurz und frisch zu Wort, wirkten allesamt wortgewandt, auftrittssicher, unaufgeregt und locker – die Jury wird Mühe haben, unter vielen Guten die am besten Geeignete herauszufinden. Es sind: Janina Mauch , 19 Jahre alt, Studentin in Public Management.

Julia Blessing, 19 Jahre alt, Studentin der Verwaltungswissenschaft.

Briska Wahlenmaier, 17 Jahre alt, Abiturientin.

Jessica Lenz, 21 Jahre alt, Auszubildende als Bankkauffrau.

Jil Weber, 17 Jahre alt, Abiturientin am Lessing-Gymnasium.

Shannon Maurer, 21 Jahre alt, Studentin in Informationsdesign.

Celine Traub, 18 Jahre alt, Abiturientin am Georg-Büchner-Gymnasium.

Lisa Reichardt, 18 Jahre alt, Schülerin.

, 18 Jahre alt, Schülerin. Sonja Eisenreich, 21 Jahre alt, Mathematikstudentin. Bei den unter 18 Jahre alten Kandidatinnen liegt eine Einverständniserklärung der Eltern vor.

Wir werden jede Kandidatin einzeln vorstellen. Wie bislang alle Winnender Mädle wird auch das vierte ein eigenes Kleid bekommen, maßgeschneidert von der Schneiderei der Paulinenpflege. „Die Gewinnerin kommt mit in die Schneiderei und entscheidet mit über Schnitt und Farbe“, erklärte Timm Hettich.

Amtsübergabe am 6. Mai

Die Amtsübergabe vom jetzigen Winnender Mädle Leonie König zu ihrer dann gewählten Nachfolgerin wird am Wonnetag, 6. Mai, auf der Bühne auf dem Marktplatz stattfinden. Darum gibt es ein Rahmenprogramm, bei dem die Hauptsponsoren des Winnender Mädle einbezogen werden.