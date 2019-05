Winnender Polizeistatistik 2018 Einbrüche weiter rückläufig, Sexualdelikte nehmen zu

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen stark an

Einen Anstieg hatte Veigel bei den Fällen zu Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung zu vermelden. Darunter fallen unter anderem Fälle wie exhibitionistische Handlungen, die Erregung öffentlichen Ärgernisses oder auch sexuelle Belästigungen. Bereits von 2016 auf 2017 war ein Anstieg von sieben auf 25 Fälle zu verzeichnen. 2018 waren es gar 44, wovon 38 aufgeklärt werden konnten.

Die Gründe für diesen Anstieg erklärte Veigel so: „Im April 2017 kam es zu einer Gesetzesänderung, die sich 2018 zum ersten Mal auf ein komplettes Jahr ausgewirkt hat. Das Thema Anfassen und Grapschen war zuvor ein Beleidigungsdelikt und wurde zum Sexualdelikt hochgestuft. 2018 kam es in Winnenden zu 16 solcher Fälle.“ Zu einer Vergewaltigung kam es in 2018 nicht, im Vorjahr waren es noch drei Fälle. Ein Drittel der 44 Straftaten wurde in den sozialen Einrichtungen begangen.

Erfreuliches, was die Einbruchszahlen betrifft

Beim Thema Einbrüche sind die Zahlen in Winnenden erfreulicherweise rückläufig. Waren es 2015 noch 44 Vorfälle, nahm die Zahl seither stetig ab. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 14 an der Zahl. „Diese Reduzierung stellen wir jetzt seit einigen Jahren fest. Vom Höchstwert 2015 sind wir glücklicherweise sehr, sehr weit entfernt“, sagte Veigel. Darauf, dass Banden diese Einbrüche verübt haben, hat die Polizei keine Hinweise. Jedoch konnten nur drei der 14 Einbrüche aufgeklärt werden.

„Dabei hat es sich um familiäre Geschichten gehandelt“, sagte Veigel. Einen Schwerpunkt, den die Polizei in Winnenden besonders im Auge hat, gibt es momentan nicht. „2017 haben wir immer wieder die Gegend um den Zipfelbach beobachtet, da es dort vermehrt zu exhibitionistischen Vorfällen kam. 2018 hatten wir davon aber nur noch einen Fall. Ansonsten beobachten wir natürlich immer den Bahnhof“, so Veigel.

Nachts und am Wochenende nur eine Streifenbesatzung

Insgesamt kam es 2018 in Winnenden im Schnitt zu 33 Polizeieinsätzen pro Tag. „Das heißt, dass wir alle 45 Minuten zu einem Einsatz gefahren sind“, berichtete Veigel, der von einer schwierigen Personalsituation sprach. „Im letzten Dreivierteljahr mussten wir nachts und am Wochenende mit nur einer Streifenbesatzung auskommen. Das hat uns nicht glücklich gemacht.“