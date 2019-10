Winterbach.

Nach einem Unfall am Montag (30.9.) hat sich eine 18-jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei verließ ein 68 Jahre alter Ford-Fahrer um 16.25 Uhr die B29 in Winterbach aus Richtung Schorndorf kommend. An der Einmündung zur Landesstraße 1140 bog er nach links in Richtung Remshalden ab. Eine 18-jährige Motorradfahrerin war mit ihrem Leichtkraftrad aus Winterbach kommend auf der Landesstraße unterwegs. Die 18-Jährige berührte mit ihrem Motorrad den hinteren Bereich des Fords, stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 600 Euro.