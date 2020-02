Winterbach Ampel soll Autos nicht mehr ausbremsen

"Es bleibt uns ja nichts anderes übrig"

Die Gemeinderäte im Bauausschuss reagierten, obwohl sie am Ende der Umstellung der Ampel einhellig zustimmten, mit Verwunderung auf die Einschätzungen aus Amt und Ministerium.

„Es bleibt uns ja nichts anderes übrig“, sagte Klaus-Dieter Gawaz (CDU). „Es ist aber auch ärgerlich.“ Es sei der Wunsch von Eltern gewesen, deren Kinder die Straße auf dem Schulweg überqueren müssen, die Ampel so einzurichten. Man habe mehr Sicherheit schaffen wollen, jetzt müsse man hören, dass das Gegenteil eingetreten sei.

Ähnlich äußerte sich Heidemarie Vogel-Krüger (Grüne). Sie stellte dazu jedoch zur Diskussion, ob die Ampel nicht komplett abgebaut werden sollte: „Es ist die Frage, ob es auch ein Zebrastreifen tut?“

Bürgermeister Sven Müller sprach sich gegen diese Idee aus. Der Rückbau würde Geld kosten, so seine Argumentation. Außerdem befürchtet er durch so einen Schritt erneute „Grundsatzdiskussionen“, die er „an der Stelle nicht für notwendig erachtet“. Der Bürgermeister folgt bei der Sache seinem „Bauchgefühl“, wie er im Ausschuss erklärte: Eine „Lichtsignalanlage“ halte er für sicherer als einen Zebrastreifen. „Die fühlbare Sicherheit sollten wir aufrechterhalten“, so seine Meinung.

Bernd Waibel (BWV) meinte: „Das könnte man nicht vertreten, hier die Ampel wegzumachen, wo wir uns doch für die an der Ritterstraße eingesetzt haben.“ Und sein Fraktionskollege Andreas Uetz hat die Erfahrung gemacht, dass Kinder am Zebrastreifen oft nicht stehen bleiben: „Die laufen einfach drüber.“ An der Ampel könne man das nicht beobachten, deswegen halte er sie für sicherer.