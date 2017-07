Winterbach Diesmal sorgte Anastacia für Hitze

Anastacia, die an diesem Donnerstagabend (20.07.2017) das Zelt wieder voll machte, ist nicht dafür bekannt, die absolute Diva zu sein, der alles hintendrein getragen werden muss. Also etwa das Schweißtuch. Trotzdem wird sie froh sein, dass die Bullenhitze gestern eine Pause machte.

Rei der Rockini ist man hin- und hergerissen. Man weiß, dass es menschenmassenamalgierend heiß sein kann im Zelt, wenn es abends nicht recht abkühlt. Trotzdem blickte Steffen Clauss, der Hauptmächer der Rockini, mit bangem Blick an den Himmel. Das Zeltspektakel basiert verstärkt auf einer Mischkalkulation. Wenn der Biergarten nicht brummt, der Getränkeumsatz nicht stimmt, kann es ein Loch ins Budget reißen. Clauss, die Winterbacher – sie wünschen sich einfach eine freundliche Sonne. Oh Ana, oh Ana(stacia) ... , das Tagesgestirn muss ja nicht gleich brüllen mit der Inbrunst einer Soul-Sängerin.

