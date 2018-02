Winterbach Ausfälle von Internet und Telefon

Winterbach.

In Teilen Winterbachs gibt es seit einigen Tagen Ausfälle von Internet- und Telefonversorgung. Bauamtsleiter Rainer Blessing hat den Grund von der Telekom jetzt erfahren: Es ist demnach Wasser in ein Überlandkabel im Bereich der B 29 eingedrungen. Das Kabel werde derzeit ausgegraben, um den Schaden zu beheben. In der Zwischenzeit werde eine provisorische Lösung aufgebaut, so dass laut Telekom am Donnerstagabend die Versorgung wiederhergestellt sein sollte. Von dem Schaden sind offenbar viele Haushalte und auch eine Reihe von Gewerbebetrieben betroffen.