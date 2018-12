Winterbach.

Im Berufsverkehr zwischen Winterbach und Schorndorf ist es auf der B29 am Dienstagabend (18.12.) zu einem Unfall gekommen. Kurz vor 17 Uhr bemerkte eine 18-Jährige einen vor ihr bremsenden Mercedes zu spät und fuhr in dessen Heck. Am Mercedes der 18-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro, der Schaden am Auto des 67-Jährigen wird auf 5000 Euro geschätzt.