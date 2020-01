Winterbach Bahnfahrer bleiben häufig im Aufzug stecken

Erboste Menschen melden sich dann immer auch im Winterbacher Rathaus. „Die Leute rufen bei uns an, nicht bei der Bahn“, sagt Bürgermeister Sven Müller. Die Gemeinde könne jedoch auch nicht mehr machen, als selbst zum Telefon zu greifen, um bei der Bahn, nachzufragen und Druck zu machen. „Wir sind stets und regelmäßig im Austausch mit den Verantwortlichen“, sagt Müller. Der Erfolg: gleich null. „Ich bin da sehr stinkig und sauer“, beschreibt der Bürgermeister seinen Gemütszustand. „Das kann kein Zustand auf Dauer sein. Irgendwann hat die Geduld ein Ende.“

Aufzugsausfälle sind nicht nur in Winterbach ein Problem

Ein Dauerzustand ist das Problem aber eigentlich schon lange, denn nicht erst seit 2019 fallen die Aufzüge regelmäßig aus. Und die Misere ist mit dem neuen Jahr nicht behoben: Auch ganz aktuell in dieser Woche gab es einen Ausfall.

Es handelt sich auch nicht um ein solitäres Winterbacher Problem, wie beispielsweise der Blick nach Winnenden zeigt. Nachdem dort ebenfalls ständig die Aufzüge am Bahnhof funktionsunfähig waren, werden sie jetzt ausgetauscht. „So was wünsche ich mir in Winterbach auch“, sagt Sven Müller. Wobei er natürlich weiß, was die Wünsche des Bürgermeisters einer kleinen Gemeinde bei der Bahn ausrichten: gar nichts. Siehe der Dauerärger über die abgrundtiefen Bahnsteig-Höhenunterschiede, die sich an manchen Stationen im Remstal und auch in Winterbach auftun und bei denen sich seit vielen, vielen Jahren so gut wie nichts bewegt.

„Da klaffen ziemlich stark die Ansprüche, die die Politik definiert, mit der Wirklichkeit auseinander“, meint Sven Müller. Die politisch erklärten Ziele seien ja Barrierefreiheit und dass mehr Menschen dazu bewegt werden sollen, mit Bus und Bahn zu fahren und aufs Auto zu verzichten. „Und dann hast du eine Deutsche Bahn, die es nicht schafft, vor Ort dafür zu sorgen, dass alles funktioniert.“