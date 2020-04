Winterbach Bauarbeiten an Remsbrücke: Ortsdurchfahrt gesperrt

Die Buslinie 217 A fährt die Haltestelle „Engelberg“ wie gewohnt an. Für die morgendliche Fahrt der Linie Richtung Schorndorf (reguläre Abfahrt 7.06 Uhr „Remsbrücke“, 7.08 Uhr „Pflegeheim“ an Schultagen) wird eine Ersatzhaltestelle in der Ostlandstraße, Höhe Hotel am Engelberg, eingerichtet. Die Haltestellen „Remsbrücke“ und „Pflegeheim“ können leider nicht angefahren werden. Diese Buslinie ist nur an Schultagen betroffen.