Winterbach Benefiz-Weinprobe der Giovanne-Elber-Stiftung

Um Tore ging’s nach dem Anpfiff nicht, es ging um brasilianische Straßenkinder: Wie bei allen Aktionen, die sich die Giovanne-Elber-Stiftung einfallen lässt, wird auch der Erlös dieser ersten Benefiz-Weinprobe benachteiligten Kindern zugutekommen. Und weil Giovanne Elber, der von 1994 bis 1997 beim VfB gekickt und in Winterbach gewohnt hat, Ehrenmitglied der deutschen Wein-Elf ist, war die Auswahl enorm: Eingerahmt von einem brasilianischen und einem deutschen Sekt, gab es 16 von der Wein-Elf gestiftete Tropfen zu probieren. Arrangiert und fachlich begleitet von Weinkritiker Rudolf Knoll. Der gebürtige Münchner, Jahrgang 1947, lebt in der Oberpfalz, schreibt seit 40 Jahren in Artikeln und in mehr als 50 Büchern über Wein. Außerdem ist auch er Mitglied der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Winzer. Da war der Kontakt nach Winterbach nur eine Frage der Zeit – auch wenn sich Richard Schrade, bis vor einem Jahr Vorsitzender des Vereins zur Förderung brasilianischer Straßenkinder, lange nicht zu fragen getraut hat. Schließlich ist die Wein-Elf schon ein großer Sponsor des Vereins und stiftet seit Jahren Weine für dessen Weihnachtsmarkt-Tombola.

Weinkritiker Knoll: Beckenbauer als Torwart das Fürchten gelehrt

Doch kaum war die Anfrage raus, war die Auswahl zusammengestellt und Knoll am Freitagabend zu Gast in Winterbach, um mit zwei Dutzend Weinkennern Weine zu testen, die einen mehr oder weniger starken Bezug zum Fußball haben: Los ging’s mit einem 2017er Gutedel Kabinett Markgräflerland vom Weingut Rainer Schlumberger aus Laufen. Tochter Josefine Schlumberger wurde 2015 zur Deutschen Weinkönigin gewählt und trägt in der Wein-Elf Trikot-Nummer 94. Bei Gutedel, das war bei der Weinprobe zu erfahren, handelt es sich um eine alte, lange unterschätzte badische Weinsorte. Der zweite Wein der ersten Halbzeit stammte aus dem südafrikanischen Weingut Lammershoek, an dem Franz Beckenbauer beteiligt ist. Ein Weißwein, der auch wunderbar zum deutschen Spargel passt, stellte Knoll fest und gab bei dieser Gelegenheit zum Besten, dass er in seiner Jugend als Torhüter beim FC Wacker München niemand Geringeren als den späteren Fußball-Kaiser zur Verzweiflung gebracht hat.

Und die Mitglieder der Wein-Elf haben sich nicht lumpen lassen: Es folgte eine Reihe Grauburgunder – von der Winzergenossenschaft Oberbergen, vom Weingut Lergenmüller aus Hainfeld/Birkweiler und vom Weingut Reiner Probst aus Achkarren, für Rudolf Knoll einer der Torgaranten der Wein-Elf: Beim Kick gegen den FC Bundestag hat Probst jedenfalls zwei Tore geschossen. Die Riesling-Reihe, die folgte, war ebenso illuster: vom Weingut Winter aus Dittelsheim/Rheinhessen, vom Weingut Spreitzer und dem Weingut Carlo Dillmann aus dem Rheingau. Und vor dem Abpfiff: eine Spätlese vom Weingut Blesius aus Graach an der Mosel.