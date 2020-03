Winterbach Coronafall im Rathaus: Mitarbeiterin infiziert, Bürgermeister im Home Office

Winterbach. Bürgermeister Sven Müller, seine Amtsleiter und Stellvertreter müssen für die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben. Das meldete die Gemeinde am Dienstagnachmittag. Eine Mitarbeiterin sei mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt müssen alle Mitarbeiter, die in den letzten Woche einen mindestens 15-minütigen engen (Face to Face) Kontakt mit ihr hatten für die nächsten 14 Tage zu Hause bleiben. Dazu gehöre auch der Bürgermeister.