Winterbach Coronavirus: So geht es den Reisebüros

„Wir sind die Geächteten“

Offene Grenzen? „Wir sind gerade die Geächteten, in keinem Land mehr zugelassen“, fasst der Reisevermittler mit stoischem Gesichtsausdruck zusammen. Böse Ironie der Geschichte angesichts der Flüchtlingskrise an den Grenzen Europas? Der Gedanke könnte einem Beobachter der aktuellen Krisen schon kommen. Die dürfen nicht rein. Wir nicht mehr raus. Was für seltsame globale Gleichzeitigkeiten! Auch ein europäischer Pass scheint erstmals seit langem keine unbeschränkte Bewegungsfreiheit mehr zu garantieren.

Aber Dirk Mölter hat auch andere, schönere Geschichten aus der Krise zu erzählen. Er berichtet von Kunden, die mit einem Piccolo-Sekt vorbeikommen und sagen: „Wir sind froh, dass wir euch haben!“ Gerade wurde er von einem älteren Paar aus Gran Canaria angerufen, die ihm erklärten, dass sie unter den derzeitigen Bedingungen ihren Urlaub nicht genießen könnten. „Holen Sie uns bitte zurück“, baten sie – und Dirk Mölter regelte genau das. „Die Kunden müssen wissen, dass sie uns auf ihrer Seite haben.“

Er kritisiert, „dass unsere Regierung drei Wochen zu spät reagiert hat“. Sie habe bis vergangenen Freitag immer nur Hinweise gegeben. „Aber wir brauchen klare Anweisungen“, sagt er. So oder so: „In Panik werde ich nicht ausbrechen.“

Ziel: Entschleunigung des Virus

Auch Hans-Jürgen Raithle vom zentralen Winterbacher Modehaus Raithle zeigt sich an diesem Samstagvormittag entspannt, zumal sein Geschäft durchaus noch gut besucht ist. Er nimmt Stellung dazu, dass der verkaufsoffene Sonntag kurzfristig, die Anzeigen waren schon geschaltet, abgesagt wurde. „Letzte Woche“, so Raithle, „galt noch Normalität, um nicht in Hysterie zu verfallen. Das hat sich jetzt verändert durch die von der Landesregierung verfügten Schließungen und Absagen.“

„Mit der Absage des verkaufsoffenen Sonntags tragen wir dazu bei, dass es nicht zu einem erhöhten Kundschaftsaufkommen kommt. Wir wollen mithelfen, dass die Verbreitung des Virus entschleunigt wird“, sagt Raithle und unterstützt diese vorbeugenden Maßnahmen auch dadurch, dass er, wie er betont, Mitarbeitern, die Infektions-Ängste haben, entgegenkomme.

„Es hat sich Mitte der Woche“, so Raithle, „etwas verändert.“ Es müsse nun jeder für sich und seine Nächsten entscheiden, wie er mit der Corona-Gefährdung umgehe. Er weiß, dass es Einschränkungen geben wird. So darf er seine in einem Münchener Altersheim lebende Mutter derzeit nicht besuchen. Und er weiß auch, dass diese Epidemie „wirtschaftliche Auswirkungen haben wird“.

Corona-Gewinner: Die Familie?

Und was könnte eine der Folgen der Absage des verkaufsoffenen Sonntags sein? Nun, so der Wunsch von Hans-Jürgen Raithle: „Die Leute könnten sich entspannt daheim aufhalten.“ Also könnte man anders als Bundeskanzlerin Angela Merkel hoffen: Die sozialen Kontakte werden nicht vermieden, sondern verstärkt. Die Gewinner wären unsere freundschaftlichen Beziehungen und vielleicht sogar die Familie?

Auch darüber gibt das Coronavirus Gelegenheit nachzudenken. Und an diesem Montag sind die Geschäfte in Winterbach (noch) ganz normal geöffnet.