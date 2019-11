Winterbach Das nächste Zeltspektakel kommt

Winterbach.

Der Beschluss fiel einstimmig. Über 92 Mitglieder der Kulturinitiative Rock Winterbach stimmten dafür, einen weiteren Kraftakt zu stemmen. Es soll auch 2021 das mehrtägige Zeltspektakel auf der Wiese geben. Das war so sicher nicht. Und mehr denn je stellt sich die Frage, auf welcher Wiese denn. Schon das 2019-Festival stand auf der Kippe – Peter Hahn, der Modeversand, will auf dem Gelände erweitern. Fragen an Steffen Clauss, den Vorsitzenden.