Winterbach.

Ein unbekannter Autofahrer hat vermutlich beim Linksabbiegen in der Straße Bei der Zehntscheuer in Winterbach mit seinem Wagen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes touchiert. An dem GLK wurde der linke vordere Kotflügel eingedellt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf circa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen, das sich zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag (12.9./13.9.) ereignete, sowie auf den geflüchteten Autofahrer nimmt die Polizei in Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 entgegen.