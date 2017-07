Winterbach Ein Start voller Erwartungen

Es ist die zehnte Ausgabe des Zeltspektakels. Und Freiwilligendienste, so wie sie in Winterbach geschehen, sollten eh unter einem guten Stern stehen. Und so ist die vom Wetteramt angekündigte Gewitterneigung wohl nur musikdramasteigernd. Theaterdonner eben. Aber gut gestartet ist es, das Zeltspektakel, jetzt am Dienstagabend.

Man hat ja so was im Gefühl. Jedenfalls die Macher und Schaffer der Kulturini Rock Winterbach dürften es nach bald einer Generation Veranstalten im Griff haben. Steffen Clauss, der Obermächer, hatte schon vor Wochen signalisiert, dass alles seinen guten Lauf nimmt. Der Vorverkauf lief schon Mitte Juni auf Rekordniveau. Amy MacDonald, mit der jetzt das Zeltspektakel startete, war bald ausverkauft. „Irgendwie haben wir in diesem Jahr den Geschmack des Volkes getroffen.“ Und so knitz, wie er ist, hat er gleich noch ein bisschen Wasser in den Wein geschüttet: „Macht man einmal fast keinen Blues und schon funktioniert’s.“ In der Tat, mit Bluesrock hat die Leib-und-Magen-Befassung der Winterbacher mit Live-Musik begonnen. Und sie werden nicht nachlassen, bis sie alle Großen vollends auf die Bühne geholt haben.

Derweil gilt: Geschäft wie üblich im Biergarten. Nein: Geschäft wie selten gut. Weil alle voller Erwartung.