Winterbach Fragen und Antworten zum Winterbacher Coronafall

„Wir arbeiten daran, die Panik und Hysterie in Grenzen zu halten“ – so beschrieb Bürgermeister Sven Müller am Montag, mit was er und seine Verwaltung im Moment beschäftigt sind – und schon das ganze Wochenende fast pausenlos beschäftigt waren. Nachdem am Samstag bekannt geworden war, dass eine Winterbacherin, deren Kinder die Lehenbachschule und das Kinderhaus in der Lerchenstraße besuchen positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, schwoll in der Gemeinde der ohnehin hohe Pegel der allgemeinen Nervosität noch einmal um ein Vielfaches an.

Auf Empfehlung des Gesundheitsamtes blieben Schule und Kinderhaus in Winterbach schon am Montag geschlossen – einen Tag früher als die meisten Schulen und Kindertagesstätten im Rest des Landes. Eine Vorsichtsmaßnahme, weil das Gesundheitsamt einerseits davon ausgeht, dass durch den engen Kontakt miteinander in einer Familie, die Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn auch ohne Krankheitszeichen, das Virus in sich tragen. Andererseits, weil gerade das Kind aus der Familie, das die dritte Klasse der Lehenbachschule besucht, in der Kernzeitbetreuung und er Mensa potenziell mit vielen weiteren Schülern Lehrern und Betreuern Kontakt hatte.