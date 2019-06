Winterbach Gartenstühle auf der B 29 verloren

Winterbach.

Zwei verlorene Gartenstühle haben am Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der B 29 bei Winterbach einen Unfall mit einem verletzten Motorradfahrer ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer mit einem Anhänger Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Winterbach verlor er vom Anhänger die schlecht gesichertem Gartenstühle, die in der Mitte der Fahrbahnen liegenblieben. Ein Dacia-Fahrer versuchte, den Stühlen auszuweichen, was aber ein Motorradfahrer zu spät bemerkte. Der Motorradfahrer fuhr auf den Dacia auf, stürzte und kam auf dem Standstreifen zum Liegen. Er erlitt nach derzeitigem Erkenntnisstand leichte Verletzungen. Aufgrund des Unfalls kam es zu einem Stau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.