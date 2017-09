Winterbach Goldboden: Wenn der Wind Schatten wirft

Wohin fällt der Windradschatten?

Ein großes Bauwerk, das seinen Schatten in seine Umgebung wirft, ist das eine. Wenn sich dieses Bauwerk aber auch noch bewegt, dann kann der Schatten plötzlich ein ganz anderer Störfaktor werden. Deswegen spielt das Thema im Genehmigungsverfahren für die Windkraftanlagen eine Rolle.

Der sich bewegende Schattenwurf, der von den Rotoren ausgeht, tritt nur dann auf, wenn der Himmel klar ist, das heißt, die Sonne direkt auf die Windräder trifft und gleichzeitig der Wind stark genug weht, damit die Roteren sich auch drehen.

Gesetzlich klar geregelt

Es ist gesetzlich klar geregelt, wie lange ein zu Wohnzwecken genutztes Haus maximal von einem solchen sich bewegenden Schattenwurf betroffen sein darf: 30 Minuten am Tag, aber höchstens 30 Stunden aufs Jahr gesehen.

Der Ortstrand von Engelberg ist etwa 1000 Meter, der von Manolzweiler rund 1300 Meter vom Windpark entfernt. „Eine Schattenwurfproblematik könnte im konkreten Fall allein beim Forsthaus Manolzweiler auftreten“, sagt Peter Zaar, der zuständige Dezernatsleiter im Landratsamt des Rems-Murr-Kreises. Das heißt: Das Forsthaus ist das einzige Gebäude rund um den Windpark, das innerhalb der gedachten Linie für die erlaubte Maximalbelastung von 30 Stunden Schattenwurf im Jahr liegt.

Die Windräder werden bestimmte Stillstandszeiten haben

Woher weiß man aber, wie der Schatten sich rund um die Windräder ausbreitet und wie häufig das der Fall ist? Ein Gutachter hat das für die EnBW errechnet. Die Werte für die angenommenen Stunden mit direkter Sonneneinstrahlung sind dabei theoretische Größen, man geht von den astronomisch maximal möglichen Bedingungen aus.

Das heißt: Es sind keine Wettereinflüsse wie Bewölkung mit einbezogen. Außerdem werden die Windräder bestimmte Stillstandszeiten haben, weil nicht immer genug Wind weht. Laut EnBW schalten sich die Anlagen erst bei einer Windgeschwindigkeit von rund drei Metern pro Sekunde auf Nabenhöhe ein.

Wann müssen das Windräder abgeschalten werden?

Das Landratsamt ist bei den Auflagen zur Genehmigung davon ausgegangen, dass die 30 Stunden theoretisch möglicher Schattenwurf, die in der Prognose das Forsthaus bei Manolzweiler betreffen, unter realen Bedingungen etwa acht Stunden im Jahr entsprechen.

Deswegen hat das Amt festgelegt: Die Windräder müssen abgeschaltet werden, sobald eine jährliche Beschattung von acht Stunden beziehungsweise 30 Minuten an einem einzelnen Tag erreicht ist. Der Schattenwurf wird von den Windrädern der EnBW erfasst und sie schalten sich bei Bedarf automatisch ab.

Blinken die Windräder bei Nacht?

Beim Ortstermin mit den Landtagsabgeordneten des Petitionsausschusses im Oktober 2016 berichtete eine Anwohnerin aus Manolzweiler von ihren Befürchtungen in Bezug auf den Windpark. Sie sprach von einer „Lichtorgel“ und meinte damit die Lichter, die zur Flugsicherung auf den Anlagen angebracht werden müssen.

Weiße Blinklichter machen die Flugzeuge tagsüber auf die Anlagen am Goldboden aufmerksam. Nachts blinken rote Warnleuchten auf dem Maschinenhaus in einer festgelegten Lichtfolge: eine Sekunde an, 0,5 Sekunden aus, eine Sekunde an, 1,5 Sekunden aus. Alle Lichter sind synchron geschaltet.

Vergleiche mit „Lichtorgeln“, die in der Disco zum Takt der Musik blitzen und blinken, schießen also über die Realität hinaus. Klar ist jedoch: Wer nachts in Richtung Goldboden blickt, der wird dort in Zukunft keinen ungestörten Nacht- oder Sternenhimmel über dem Wald mehr sehen, sondern auch blinkende rote Lichter.

Was ist mit dem Landschaftsbild?

Wie man die Auswirkung der drei Windräder auf das Landschaftsbild bewertet, hängt vom eigenen Blickwinkel ab. Während die Gegner der Windenergie im Schurwald die „Verschandelung“ oder sogar „Zerstörung“ der Landschaft beklagen, sehen es Befürworter der Windenergie genau andersherum: Sie denken beim Anblick der sich drehenden Räder mit einem guten Gefühl an den Strom, den sie produzieren. Fest steht: Das Windkraftvorranggebiet Goldboden ist kein Landschaftsschutzgebiet.

230 Meter hohen Anlagen

Ganz objektiv kann man aber mindestens sagen: Die vom Boden bis zur Rotorspitze rund 230 Meter hohen Anlagen werden die Landschaft verändern und das Bild des Schurwaldrandes, je nach Standpunkt des Betrachters, mehr oder weniger stark prägen.

Wer sich jetzt schon eine Vorstellung davon machen will, wie hoch die Windräder die Bäume überragen werden, der bekommt durch die Kräne, die zur Montage am Goldboden stehen, einen Eindruck. Der derzeitige Autokran ist 100 Meter hoch und auch vom Tal aus gut sichtbar, zum Beispiel aus Richtung Schorndorf. Der nächste Kran, der Maschinenhaus und Rotorblätter auf die Türme setzt, wird 180 Meter hoch sein.

"Das Landschaftsbild negativ beeinflussen"

Um den Eingriff durch den Windpark auszugleichen, muss die EnBW rund 144 000 Euro in die Stiftung Naturschutzfonds des Landes einzahlen. Die Bürgerinitiative „Pro Schurwald“ hat in einer Pressemitteilung im Dezember 2016 diesen Betrag umgerechnet: Bei einer Laufzeit von 20 Jahren zahlt die EnBW damit 7200 Euro pro Betriebsjahr. Das lässt „Pro Schurwald“ zu dem bitteren Schluss kommen: „So viel ist unsere Landschaft also wert.“

Ein Befürworter würde sagen: So viel Landschaft muss uns der Atomausstieg wert sein. Tatsächlich wiegt der Gesetz gewordene politische Wille zur Energiewende schwerer. „Dass Windkraftanlagen das Landschaftsbild negativ beeinflussen, ist nicht wegzudiskutieren“, sagt Peter Zaar, Dezernatsleiter im Landratsamt.

So hat es die Behörde auch in der Genehmigung für den Windpark festgestellt. Aber auch erklärt: Wir mussten abwägen zwischen dem Eingriff in Natur und Landschaft auf der einen und den Klimaschutzzielen, die in Baden-Württemberg gesetzlich festgeschrieben sind, auf der anderen Seite.