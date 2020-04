Winterbach Hotelier ärgert sich über Corona-Maßnahmen

Nein, leider überhaupt nicht. Das war eine nette Idee, aber es wird überhaupt nicht angenommen. Obwohl das Angebot sich rumgesprochen hat, in den sozialen Netzwerken viel geteilt wurde und ich im SWR-3-Radio ein Interview gegeben habe. Aber gelohnt hat es sich für uns trotzdem, so bleiben wir wenigstens im Gespräch, die Leute wissen, dass es uns noch gibt.

Sie kämpfen derzeit wie viele Betriebe um die Existenz. Wird es das Hotel am Engelberg denn noch geben, wenn die Corona-Krise irgendwann komplett überstanden ist?

Das hoffe ich. Wir haben normalerweise unter der Woche in der Hauptgeschäftsreisezeit eine Auslastung von 90 Prozent oder höher. Aktuell sind wir bei zwölf bis 15 Prozent, wir haben drei bis acht Gäste am Tag, alles Geschäftsreisende, weil Privatreisen derzeit verboten sind. Damit kannst du keinen Staat machen. Wir dürfen auch kein Frühstück anbieten. Am Wochenende haben wir komplett zu, weil da keine Geschäftsreisenden unterwegs sind. Auch wir fahren Kurzarbeit. Zum Glück hat uns unser Verpächter einen Teil der Miete für April erlassen. Jetzt müssen wir sehen, wie wir weiter durchkommen.

Wovon hängt das ab?

Davon, wie lange uns als Gesellschaft insgesamt und als Hotel- und Gaststättengewerbe im Besonderen noch die extremen Beschränkungen auferlegt sind, die wir derzeit haben. Was am Mittwoch beschlossen wurde, ist ein Schlag ins Gesicht größerer Einzelhändler, aber auch von Hotel- und Gastronomie-Unternehmern.

Warum?

Weil Sie bedeuten, dass Hotellerie und Gastronomie am ausgestreckten Arm verhungern. Ich verstehe es nicht: Warum darf nur der Einzelhandel ab Montag wieder aufmachen? Wir haben dermaßen hohe Hygienestandards in Hotels und Gastronomiebetrieben. Unsere Housekeeping-Damen, die die Zimmer sauber halten, haben sowieso immer Einmal-Handschuhe an und wechseln diese nach jedem Zimmer. Türklinken und Fernbedienungen werden auch ohne Corona jeden Tag desinfiziert. Ich frage mich auch, warum dürfen Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern nicht öffnen. Warum traut man denen nicht zu, Abstandsregeln zu überwachen, warum erlaubt man ihnen nicht, bei Einhaltung von Hygienevorschriften abschnittsweise zu öffnen?

Als Hotel hätten Sie aber dann immer noch das Problem, dass keine Gäste kommen, oder?

Das ist eine andere Sache. Aber auch da, finde ich, könnte man doch einiges lockern in Sachen Privatreisen. Warum soll ein Ehepaar aus Hamburg, jetzt mal als Beispiel, nicht Urlaub im Remstal machen und in Winterbach im „Hotel am Engelberg“ übernachten? Wenn die hier durch die Weinberge spazieren und dabei Abstandsregeln einhalten. Die Leute sind doch alle mittlerweile so diszipliniert. Ich rede ja nicht davon, dass 500 Menschen in ein Flugzeug steigen oder sich Massen bei Konzerten oder Fußballspielen treffen. Aber warum sollte man im Kleinen, auf das Inland beschränkt, nicht Reisen erlauben? Damit würde man dem Reisesektor helfen, sonst gehen ganze Branchen den Bach runter. Die Gesundheit geht vor – aber wenn die Wirtschaft stirbt, trifft uns das alle hart. Wo sollen dann die Steuern herkommen, mit der unser Staat sich finanziert? Aber bevor ich zu politisch werde, höre ich jetzt lieber auf.

Immerhin gibt es ja die Soforthilfe für kleinere Unternehmer, die Bund und Länder auf den Weg gebracht haben.

Ja, die habe ich auch beantragt und bekommen. Aber wenn ich Fixkosten von 35 000 bis 40 000 Euro pro Monat habe, dann bringen mich die 30 000 Euro für drei Monate nicht weit. Wir haben ja immerhin noch ein paar Gäste. Aber es gibt viele Hotels, die ganz zuhaben, weil die Geschäftsgrundlage völlig fehlt – bei weiterlaufenden monatlichen Kosten.