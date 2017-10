Winterbach Hubschrauberfahndung nach Einbrechern

Winterbach.

Am frühen Mittwochmorgen sind drei dunkel gekleidete Männer in ein Ladengeschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe ein und hebelten die Eingangstüre auf, über welche sie schließlich in das Gebäude gelangten. Dort wurden mehrere Räume durchsucht und durchwühlt.