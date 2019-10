Winterbach im "Schwarzbuch" Steuerverschwendung: Radweg-Kreisel landet am Pranger

Winterbach.

Der Winterbacher Radweg-Kreisel erlangt erneut traurige Berühmtheit. Nachdem zuletzt der Fernsehsender RTL über den als Schildbürgerstreich verschrienen Kreisverkehr an der Rems berichtet hatte, landet er nun als Steuerverschwendung im neuen "Schwarzbuch" des Bundes der Steuerzahler (BdSt). Jedes Jahr veröffentlicht der BdSt im diesem Buch Projekte, in die ihrer Ansicht nach sinnlos Steuergelder gesteckt wurden. Im letzten Jahr hatte unter anderem die Pedelec-Station am Waiblinger Bahnhof am Pranger gestanden. Am Dienstag wurde die neue Ausgabe des Schwarzbuchs vorgestellt. Mit dabei ist diesmal der Kreisverkehr an der renaturierten Rems bei Winterbach.