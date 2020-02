Winterbach „Iss was!“: Eine Döner-Bude mit Kultstatus

Geboren wurde Ayhan Sertel in Beuren am Fuße des Albtraufs. Dorthin hatte es einst seine Eltern und gerade mal zwei weitere türkische Familien verschlagen. Mutter Cabidan (85), „eine Nachfahrin der Osmanen“, wie Ayhan mit belustigtem Stolz hinzufügt, und Vater Sevket (88) aus Anatolien, der als gelernter Sattler nach Jahren beim Daimler, zusammen mit seinem Sohn, zunächst eine Bäckerei und dann den Imbiss in Winterbach gründete.

Oma hat immer gesagt: „Iss was! Nix bisch scho!“

Beide Eltern lassen es sich trotz ihrer Altersgebrechen nicht nehmen, bis heute im Imbiss mitzuarbeiten. Mit eigener Würde und Bedächtigkeit bereiten sie die Soßen und Salate zu. Herzlich werden sie von ihren Stammgästen beim Abschied umarmt. „Passt auf euch auf!“

„Ich hatte eine supernette Kindheit mit Pfarrer, Bäcker und Oma“, erzählt Ayhan Sertel. Es war eine von ihm „Oma“ genannte Einheimische, von der er seinen vollschwäbischen Dialekt hat. Und in Erinnerung an diese Oma hat er dann auch seinen Dönerladen benannt: „Iss was!“ Denn, erklärt Ayhan, „Oma hat immer zu mir gesagt, iss was, nix bisch scho!“

Und auch sein Kochhandwerk hat er später bei einem Schwaben gelernt. „Ich bin leidenschaftlicher Rostbraten-und-Spätzle-Fan!“ So dass er neben seinen Dönern täglich einen Mittagstisch mit schwäbischen Gerichten anbietet; heimatverbunden: „Ich beziehe meine Produkte aus dem Umfeld“, sagt er, „mir ist wichtig, dass es regional ist.“

Deshalb nicht ohne Stolz: „Zu mir kommen selbst die Wirte oder Metzger. Und das schon seit Jahren.“ Auch frühere Stammkunden, die weggezogen sind und nun auf Besuch bei ihrer Familie zurückgekehrt sind, schauen immer wieder bei ihm vorbei. Dazu bringen oft auch Außendienstmitarbeiter ortsansässiger Firmen ihre internationalen Gäste mit. „Von denen hat mir mal einer danach sogar eine Postkarte aus Mexiko geschrieben.“

Ohne Hektik und voller Aufmerksamkeit werden Gäste bedient

Und da ihm Sprachen so wichtig sind, „das ist Kultur“, sorgt er dann für ein zusätzliches Heimatgefühl. „Ich versuch’, je nachdem wo die Gäste herkommen, Italienisch, Spanisch zu sprechen. Und wenn jemand Schwäbisch kann“, und er bedauert, dass das immer weniger werden, „dann schwäddsed mer halt Schwäbisch“.

All das wird erzählt, während er ohne Hektik und voller Aufmerksamkeit unentwegt seine Gäste bedient. So wie an diesem Samstagnachmittag ein junges Pärchen auf Radtour, das eigens einen Umweg gemacht hat, um sich beim „Iss was!“ mit einem Döner und Joghurtdrink zu stärken. Als der junge Mann sich beim Gehen seinen Fan-Schal anzieht, erkennt Ayhan die beiden wieder. „Ihr wart doch schon mal da! Als der VfB gegen Greuther Fürth gespielt hat.“ Und so was, dieses phänomenale Gedächtnis, macht den besonderen Wirt aus. „Ja“, erwidert der Greuther-Fan: „Beim nächsten Spiel kommen wir wieder.“

Ayhan Sertels Döner erscheint geradezu als vielsprachiges Integrationszentrum für alle Alter, Schichten und Nationen. Die Imbiss-Bude als soziale Institution.

Nach den Anschlägen in Hanau: „Wo kommt dieser Hass her?“

Aber wir kommen auf das Attentat in Hanau zu sprechen, wo zwei Tage zuvor neun türkischstämmige Deutsche in Shisha-Bars ermordet worden waren. Zunächst drückt Ayhan sein Unbehagen darüber aus, wie die Medien das „aufpushen“. Doch dann stellt er sich Fragen. „Ich versteh’ eines nicht, wo kommt der Hass her? Uns geht’s so gut! Wem geht’s hier schlecht?“

Ob er selbst nach diesen Anschlägen Angst habe? „Angschd net“, versichert er, fügt aber hinzu: „Die AfD schürt Angst. Und wenn man Angst hat, macht man nichts Gutes.“ Hinten sieht man Vater Sevket, den arbeitsamen Migranten, bedächtig Knoblauch in die Joghurt-Soße pressen. Und mit einem Ruck erklärt Ayhan sein Credo: „Leben und leben lassen“.

„Ich würde hier niemals über Politik oder Religion reden“, sagt er. Und das will einem beim erfrischenden Glas Tee durchaus klug vorkommen.

Wir haben einen Künstler kennengelernt

„Ein Döner, scharf!“, wird da wieder von draußen bestellt. Und mit eleganten Bewegungen führt Ayhan Sertel seine rhythmisch getaktete, ökonomisch präzise Choreografie aus: Fladenbrot anrösten, Dönerfleisch runterschnippeln, alles gut mit Salat, Soße und scharfen Gewürzen füllen, zusammenfalten, mit aufmunterndem Blick in die Augen dem Kunden übergeben.

Imbiss steht sonst eigentlich für Fast Food. Aber hier, im „Iss was!“ läuft die Zeit irgendwie anders: angehalten, aufmerksam und ausgefüllt. Wir haben einen Künstler kennengelernt.