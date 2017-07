Winterbach Jetzt startet das Zeltspektakel – jeden Tag Musik umsonst

Er hat ein eigenes Konzertprogramm, dient damit sehr wohl als Leistungsschau des hiesigen Rockmusikmachens. Vielleicht sieht und hört man nicht unbedingt die Zukunft des Rock’n’Rolls, dann aber sicherlich die Zukunft des engagierten Vortrags aus dem Remstal und drum herum. Das gilt so auf jeden Fall etwa für Cliff House, eine Combo mit jungen Musikern aus dem Remstal, die unlängst – eben für ihren auch politisch engagierten Vortrag – beim Welcome-to-Europa-Festival im Europapark Rust den zweiten Platz sich einspielten. Die Jury war sich einig: ein ziemlich einzigartiger Querschnitt aus Singer-Songwriter, Indie-Folk und Akustik-Pop-Rock. „Hey Now“ heißt ihr Beitrag zum zentralen europäischen Gedanken. Solidarität und Toleranz gegenüber allen, und vor allem gegenüber „den anderen“. Aus dem Refrain: „Wir halten zusammen, niemand kann uns unterkriegen, und egal wer uns angreift, zusammen sind wir stärker.“

Aber: Da gibt es ja noch sechs andere Biergarten-Bespieler. Angefangen mit Magic Acoustic Guitars jetzt am Dienstag, es folgen Old Johnny’s Crew am Mittwoch, Cassandra & The Boyz am Freitag, Cloey am Samstag, Waschbrett nächsten Montag und 3Satt am Dienstag, 25. Juli, Beginn jeweils 17 Uhr. Und umsonst.

Info

Am Sonntag, 23. Juli, geht es in die Vollen. Man versichert sich des Beistands des Höchsten (Gottesdienst, 10 Uhr), spürt dem Groove der Tuba nach (Musikverein Winterbach, 11 Uhr), und lässt die Kinder hüpfen (ab 13 Uhr).

Cliff House beim Wettbewerbskonzert zum Welcome-to-Europe-Wettbewerb. Bild: Skub