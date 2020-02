Winterbach Jugendfeuerwehr befreit Bäume von Misteln

„Die Misteln bilden dicke Wurzelknoten am Baum und führen lange Wurzeln in die Äste hinein“, erklärt die Gemeindeschäferin Sylvia Krebes. „Das macht den Baum auf Dauer kaputt.“

Das war nun auch Thema in der letzten Sitzung des Gemeinderates, auf der Kämmerin Melanie Müller ankündigte, zusammen mit der Jugendfeuerwehr „im Eichenwäldle den Misteln den Kampf anzusagen“. Für Müller ging es bei der Aktion dann auch besonders um „Natur- und Artenschutz“. So sollen einige der geschädigten und absterbenden Bäume „als Habitatbäume stehen gelassen werden“. Dort könnten sich dann Fledermäuse oder Spechte einnisten.

Vorbildfunktion

Die Gemeinde Winterbach will mit dieser Maßnahme „ein gutes Beispiel mit Vorbildfunktion geben“, erklärt die Kämmerin als Ziel des Mistelschnittes. Viele der in Winterbach befallenen Obstbäume liegen etwa auf privaten oder auch Grundstücken der Waldorfschule. „Wir hoffen, dass durch unsere Aktion der eine oder andere auf sein Stückle geht und die Bäume von Misteln befreit.“ Die Mistel, fügt sie hinzu, steht nicht unter Naturschutz und dürfe das ganze Jahr über entfernt werden. So empfiehlt auch die Beratungsstelle für Obst-, Gartenbau und Landschaftspflege am Landratsamt des Rems-Murr-Kreises, alle Bäume regelmäßig auf Mistelbefall zu untersuchen und bei Bedarf umgehend auszuschneiden.

Und so sind an diesem Samstagvormittag zu Ferienbeginn über zehn Kids der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Winterbach unter den Augen ihres Leiters Marvin Unrath fleißig dabei, die Misteldolden einzusammeln und auf einen Haufen zu schichten.

Danach sollen sie geschreddert werden. „Das tut denen gut“, meint Unrath stolz über die jungen Freiwilligen, „da können sie sich ein bisschen auspowern“. Und wie man sah, hat es auch den kameradschaftlichen Zusammenhalt gestärkt. Klar, dass es auch ein kleines Vesper von der Gemeinde gab.

„Was Winterbach ausmacht“

Dieser Zusammenhalt, freut sich Melanie Müller, ist es, „was Winterbach ausmacht“. Dank also an die Freiwillige Feuerwehr, die gern mitmachte; und an die Schäferin Sylvia Krebes, die auch vor Ort war. „Groß und Klein für ein gemeinsames Ziel“, freute sich Müller. Und dazu, scheint es, brauchen die Winterbacher keineswegs den auch aus Misteln bereiteten Zaubertrank des großen gallischen Druiden Miraculix.