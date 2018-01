Winterbach Nachgefragt bei Bürgermeister Sven Müller

Beim Thema Bürgerbeteiligung hat Sven Müller einen Teil seiner Ankündigungen aus dem Wahlkampf eingelöst. Die Aktion zur Bürgerbeteiligung für die Remstal-Gartenschau 2019 lief und läuft sehr erfolgreich. Viele Projektideen kamen aus der Bürgerschaft und die Gemeinde unterstützt alle, um sie umsetzen zu können.

Was noch offen ist, ist die konkrete Beteiligung der Kinder und Jugendlichen in Winterbach in kommunalpolitischen Prozessen. Das schreibt die neue Gemeindeordnung sogar vor. „Wir sind dabei, mit dem Jugendhaus, der Schulsozialarbeit und dem Hauptamt einen Leitfaden zu erarbeiten, wie wir die Winterbacher Kinder und Jugendlichen beteiligen können“, sagt Bürgermeister Sven Müller zum Fortschritt bei dem Thema. Einen Jugendgemeinderat sieht er für eine Gemeinde von der Größe Winterbachs nicht als die passende Lösung an, sondern eher eine Beteiligung in Form einer regelmäßigen Jugendversammlung.

Viele Kräfte sind durch die Gartenschau gebunden

Die Wahrnehmung der Belange der Senioren durch Einrichtung eines Seniorenrats hat Sven Müller ebenfalls im Wahlkampf angekündigt. „Dazu habe ich mittlerweile ambivalente Rückmeldungen bekommen“, berichtet er. Die eine Hälfte der Leute sage: „Super, Herr Müller, ein Seniorenrat fehlt in Winterbach.“ Die andere Hälfte meine eher, dass es das in Winterbach nicht brauche. „Von daher habe ich das Thema gedanklich in die Mitte meiner ersten achtjährigen Amtszeit geschoben“, sagt er.

Auch erst mal weiter nach hinten geschoben hat Müller das Thema Verkehrskonzept. Dabei soll es um die Frage gehen, wie die Winterbacher vom teilweise extrem angeschwollenen Verkehr in ihrem Ort entlastet werden können. Auch hier will Müller die Bürger beteiligen. „Das geht aber nicht alles parallel“, sagt der Bürgermeister. Durch die Gartenschau seien jetzt viele Bürger gebunden, genauso das Personal im Rathaus. Er habe erkennen müssen, dass man das Verkehrskonzept breit aufstellen müsse, wenn man damit wirklich etwas verändern wolle. Man müsse die Radwege einbeziehen, Verkehrszählungen machen. Das sei derzeit, also vor Ende der Gartenschau 2019, in der Fülle nicht leistbar. „Aber es ist weiterhin ein großes Thema in der Bürgerschaft und bei mir.“

Insgesamt hofft Sven Müller, dass alle Beteiligten, Verwaltung und Gemeinderat weiter so „konstruktiv und pragmatisch“ zusammenarbeiten wie bisher.