Winterbach Neue Rossmann-Filiale eröffnet am Samstag

Ab Samstag gibt es einen Eröffnungsrabatt von zehn Prozent

Neben Josefine Peter werden künftig zwölf Personen in der neuen Filiale dafür sorgen, dass die Kunden an ihre Waren kommen. Acht von ihnen wurden extra neu eingestellt. Die in Schwäbisch Gmünd wohnhafte Peter ist bereits seit zehn Jahren bei der Drogeriemarktkette beschäftigt und war zuvor in Rudersberg Assistentin der Filialleitung. Nun freut sie sich auf ihre neue Herausforderung in dem deutlich größeren Markt in Winterbach. „Hier gibt es Zusatzsortimente, die es in anderen Filialen nicht gibt. Zum Beispiel haben wir eine besonders große Schmink-Abteilung.“ Rund 4600 Artikel werden auf der etwa 700 Quadratmeter großen Verkaufsfläche angeboten. Darüber hinaus bietet Rossmann dort einen Fotoservice an.

Ab Samstag gibt es eine Woche lang einen Eröffnungsrabatt von zehn Prozent auf die meisten Produkte. Weitere Aktionen sind für die offizielle Eröffnungsfeier geplant, die am Montag, 28. Oktober, stattfindet. „So haben wir am Samstag eine stille Eröffnung, bei der sich erst mal alles einspielen kann“, erklärt die Filialleiterin. Am Montag ab 12 Uhr werden dann auch Bürgermeister Sven Müller, weitere Vertreter der Gemeindeverwaltung sowie der Drogeriemarktkette da sein, um sich einen Eindruck von dem neuen Drogeriemarkt am Ort zu verschaffen. Der Rossmann wird in Zukunft von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 20 Uhr, geöffnet haben.