Winterbach Neuer Netto ist eröffnet

Verkaufsfläche mehr als verdoppelt

Die alte Netto-Filiale, die an der Schorndorfer Straße ein Stück weiter in Richtung Ortsmitte liegt, hatte am Montag zum letzten Mal geöffnet. Dort hatte der Discounter nur eine Verkaufsfläche von rund 500 Quadratmetern, jetzt sind es mehr als 1000. Außerdem gab es nur eine Handvoll Parkplätze.

Für Silvia Bauer aus Weiler hat Winterbach als Einkaufsziel vor allem durch die Kombination von Netto mit Rossmann gewonnen. Die Drogerie hat direkt gegenüber vom Supermarkt schon Ende Oktober eine neue, moderne Filiale eröffnet. „Das kann man gut verbinden, das ist echt geschickt“, sagt Silvia Bauer. Vorher holte sie ihren Drogerie-Bedarf immer in Schorndorf in der Stadt oder fuhr sogar nach Plüderhausen, wo es ebenfalls eine noch recht neue Rossmann-Filiale gibt. „Wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir die Kombination haben in Winterbach“, sagt Bürgermeister Sven Müller, der für sich reklamieren darf, die Rossmann-Ansiedlung maßgeblich mit eingefädelt zu haben.

Was die Netto-Neueröffnung angeht, hat er auch wahrgenommen, dass dort schon am ersten Tag viel los war, und zufrieden registriert, wie positiv der Discounter ankommt. „Das hoffst du natürlich, wenn du das von der Gemeindeseite planst, dass der Markt gut angenommen wird.“

Mehrfamilienhäuser am alten Netto-Standort

Mit umgezogen vom alten in den neuen Netto-Markt sind alle acht bisherigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am neuen Standort arbeiten jetzt insgesamt 14 Menschen um Marktleiterin Julia Schuplezova. Auch sie hat durchweg positive Rückmeldungen von der Kundschaft bekommen. Der alte Laden sei schon beengt gewesen, meint sie. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Pflegeheim gebe es viele ältere Menschen, die mit Gehhilfe zum Einkaufen kämen. In den breiten Gängen des neuen Markts können diese sich nun sehr viel bequemer bewegen.

Am alten Netto-Standort sollen nach dem Abriss des Gebäudes zwei Mehrfamilien-Wohnhäuser entstehen. Die Bauherren wollen nach Information von Bürgermeister Sven Müller loslegen, sobald das Landratsamt die Baugenehmigung erteilt hat.