Winterbach.

Unter anderem mit einem Hubschrauber hat die Polizei am Dienstagmorgen in Winterbach nach einem Mann gesucht. Der Mann war in den frühen Morgenstunden als vermisst gemeldet worden, woraufhin die Beamten eine Suchaktion starteten. Laut einem Polizeisprecher ist der Vermisste in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht.