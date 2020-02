Winterbach Problem-Aufzüge am Bahnhof bekommen neue Türen

Winterbach.

Seit längerem ist eine Aufzugsfahrt am Winterbacher Bahnhof mit einem gewissen Risiko verbunden. 2019 musste die Feuerwehr elfmal Menschen daraus befreien, weil sie stecken geblieben waren. Wie oft die Aufzüge insgesamt ausgefallen sind, diese Frage wollte die Deutsche Bahn bisher nicht beantworten. In einem Gespräch mit Bürgermeister Sven Müller haben die Verantwortlichen jetzt aber angekündigt, dass die Aufzüge neue Türen bekommen sollen. Diese sind demnach die Hauptfehlerquelle für die Ausfälle. „Die Türen werden hoffentlich bis Ende dieser Woche ausgewechselt“, sagte Müller gegenüber unserer Zeitung an diesem Donnerstag.