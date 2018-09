Winterbach/Remshalden.

Teile von Winterbach und Remshalden hatten am Mittwochmorgen (19.09.) kurzzeitig keinen Strom. Bei Arbeiten an der Trafo-Station im Neubaugebiet Breitwiesen in Winterbach war ein Zehn-Kilovolt-Mittelspannungsfehler aufgetreten. Der führte zu einer Abschaltung der Mittelspannungsleitung. Nachdem der Fehler lokalisiert war, konnte die Versorgung sofort wieder hergestellt werden. Die Störung dauerte von 9.46 bis 10.08 Uhr. Was genau den Fehler ausgelöst hat, ist noch unklar, teilt das Remstalwerk mit.