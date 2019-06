Winterbach Rossmann will im September eröffnen

Vorgabe der Gemeinde war es, dass Rossmann möglichst platzsparend baut. „Das Ziel war, vom angrenzenden Garten des Pflegeheims so wenig Fläche wie möglich zu verbrauchen“, sagt Martina Merath, die bei der Firma Rossmann ebenfalls an der Planung des Drogeriemarkts beteiligt war. Gut für Winterbach ist: Die Gemeinde darf die Rossmann-Parkplätze außerhalb der Öffnungszeiten des Ladens für kommunale Veranstaltungen verwenden.

Volles Rossmann-Sortiment auf 700 Quadratmetern

Bei der Größe des Drogeriemarkts selbst, ist Rossmann trotz des begrenzten Platzes in die Vollen gegangen. Das 6,50 Meter hohe Gebäude mit einer Grundfläche von mehr als 980 Quadratmetern bietet Raum für eine Verkaufsfläche von 700 Quadratmetern, auf der Rossmann sein volles Sortiment anbieten kann. Diese Fläche sieht Projektleiter Richard Frey auch als zukunftstauglich an, um auf kommende Entwicklungen der Branche reagieren und trotzdem das volle Sortiment anbieten zu können.

Müller: Winterbach wird von Rossmann und Netto profitieren

„Winterbach wird von dem Drogeriemarkt und vom ebenfalls noch in diesem Jahr in Betrieb gehenden neuen Netto-Lebensmittelmarkt sehr profitieren“, ist Bürgermeister Sven Müller überzeugt. Bereits im Bürgermeister-Wahlkampf vor drei Jahren habe er den Wunsch der Winterbacher nach einer Drogerie mitgenommen. Nun sei er „sehr stolz darauf, mit welcher Schnelligkeit und Zielstrebigkeit wir an diesem Projekt alle zusammengearbeitet haben“.

Tatsächlich sind gerade einmal zwei Jahre vergangen von der konkreten Idee der Drogerie-Ansiedlung durch Rossmann bis zum Richtfest am vergangenen Montag, mit dem jetzt der fertige Rohbau samt Dachkonstruktion gefeiert wurde. Das ist für so ein Bauprojekt ziemlich zügig. Eine Verzögerung war zwischenzeitlich eingetreten, weil das sogenannte Gärtnerhaus, das an der Stelle vorher stand, noch bewohnt war und die Mieter der Gemeinde erst anderweitig unterkommen mussten.