Winterbach Schorndorfer Straße: Mehr Halteverbote für mehr Sicherheit

Dass es sich besonders bei den im Bereich des Pflegeheims abgestellten Fahrzeugen in Nähe zur Ortsmitte und zum Bahnhof um viele Dauerparker handelt, da waren sich die Winterbacher Gemeinderäte in der Diskussion über das Thema ziemlich einig. Andreas Uetz (BWV) brachte deswegen die Idee ein, an der Stelle das Parken neben der neuen Verbotszone auf zwei Stunden zu begrenzen wie in der Ortsmitte. „Dann hätten wir das Problem mit den Dauerparkern auch weg.“

Mehrere andere Gemeinderäte befürworteten diesen Vorschlag. Heidemarie Vogel-Krüger (Grüne) regte sogar an, „auszuloten, ob wir nicht über Anwohner-Parkausweise an der Stelle weiterkommen“. So könnten zum Beispiel die Mitarbeiter des Pflegeheims solche Ausweise bekommen.

„Halteverbotszonen sind das beste Mittel, um Grenzen und Verbote klar festzulegen.“

Bürgermeister Sven Müller sprach sich jedoch gegen diese Vorschläge aus. Zum einen befürchtet er tatsächlich den Verdrängungseffekt in die umliegenden Straßen, der sich verstärkt, je mehr das Parken an der Schorndorfer Straße eingeschränkt wird. Zum anderen erwartet Müller viele potenzielle Interessenten für Parkausweise. „Da sind wir nachher in der Situation zu sagen, wer kriegt welchen Stellplatz.“ Auch Verkehrsplaner Harald Spath, der in der Gemeinderatssitzung war, sieht Anlieger-Parkausweise eher für größere Kommunen und mit größeren Zonen als sinnvoll an.

Sven Müllers Meinung: „Halteverbotszonen sind das beste Mittel, um Grenzen und Verbote klar festzulegen.“ Regelungen wie in der Winterbacher Ortsmitte führen aus seiner Erfahrung oft zu Unmut, denn: „Die Leute blicken es nicht.“ In der ganzen Ortsmitte ist das Parken nur in gekennzeichneten Flächen mit Parkscheibe für zwei Stunden erlaubt. Die Hinweisschilder darauf stehen an den Zufahrten zur Ortsmitte und werden von vielen übersehen – die sich dann über Strafzettel ärgern.

Beobachten müsse man, ob und wie stark eine Verdrängung der parkenden Autos durch die neuen Verbotszonen weiter nach Osten auftreten werde, sagte Bürgermeister Müller. „Dann müssen wir schauen: Müssen wir nach hinten raus vielleicht wieder neue Verbotszonen ausweisen?“ Derzeit nimmt die Dichte der parkenden Autos Richtung Osten stark ab, wie die Untersuchung der Verkehrsingenieure ergeben hat.

Positiver Effekt parkender Autos: Sie bremsen Raser aus

Insgesamt kommt das beauftragte Ingenieurbüro in seiner Untersuchung zu dem Schluss, dass die Situation in der Schorndorfer Straße insgesamt „verträglich“ ist. Ein weiteres Ergebnis der Beobachtung des Verkehrsflusses: Durch die an den Straßenrändern parkenden Autos kommt es „sehr selten zu wirklichen spürbaren Wartezeiten“, wenn Fahrzeuge halten mussten, um entgegenkommende vorbeizulassen. Die Wartezeiten bewegten sich demnach durchschnittlich im Bereich zwischen drei und sechs Sekunden. Insgesamt hat die Parksituation aus Sicht der Verkehrs-Fachleute sogar einen Vorteil: Sie trägt nämlich dazu bei, dass in der Schorndorfer Straße niemand zu schnell fahren kann. Die parkenden Autos sind demnach also eher ein Sicherheits- als ein Unsicherheitsfaktor.

Die einzige Enthaltung in der Abstimmung im Gemeinderat kam von Hans Haverkamp (Grüne). Er befürchtet, dass die Schorndorfer Straße mit der Halteverbotszone im Bereich der Einfahrten von Netto und Rossmann wieder zur „Rennstrecke“ werden könnte, wenn dort auf 60 bis 70 Metern Länge keine Autos mehr parken. Verkehrsplaner Harald Spath sieht diese Gefahr nicht.