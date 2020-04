Coronavirus in Winterbach So nähen sie ihre eigene Behelfsschutzmaske

Maskentragen als höfliche Geste der gegenseitigen Rücksichtnahme

Den Anstoß zu dem Projekt hatte Sigrid -Dätsch-Lokies, die Inhaberin der beiden Apotheken in Winterbach, gegeben. Daraufhin entstand eine rasant wachsende Näherinnen-Gemeinde. Auch zwei Näherinnen des Modehauses Raithle produzieren seit dieser Woche Masken. Gesammelt werden sie alle in Winterbach in der Michaelsapotheke. Und dort, außerdem in der Salierapotheke und im Abramzik-Supermarkt kann man sie für fünf Euro das Stück kaufen. Der Erlös soll für soziale Zwecke gespendet werden. Innerhalb von zwei Tagen hat der Masken-Verkauf bis Dienstagabend schon 1900 Euro eingebracht.

Dass sich in Deutschland viele noch schwer tun mit dem Gedanken, einen Schutz vor Mund und Nase zu tragen, der das Risiko einer Virenverbreitung über Tröpfchen aus den Atemwegen senkt, hat wohl mehrere Gründe. Einer ist sicherlich, dass offizielle Stellen den Deutschen das Maskentragen bis zuletzt wiederholt ausgeredet haben: Es sei sinnlos, der Nutzen einfacher Stoffmasken ohne medizinische Zertifizierung nicht erwiesen, war teilweise zu hören.

Es gebe sowieso zu wenig Masken, meinten andere, da verschärfe eine Maskenpflicht nur den Notstand. Damit waren aber wohl die Profi-Masken gemeint, die für das Personal in Krankenhäusern oder Pflegeheimen wichtig sind. Doch was das Tragen von einfachen Stoffmasken oder sogar Schals vor dem Mund beim Einkaufen angeht, ist inzwischen viel in Bewegung. Virologen wie Christian Drosten halten es für eine gute Idee, wenn sich die Leute selbst Behelfs-Schutzmasken herstellen. Das Tragen so einer Maske sei „eine höfliche Geste“, sagte er im Corona-Update des Radiosenders NDR-Info. Damit signalisiere man seiner Umgebung: „Ihr seid geschützt, dass wenn ich spreche, nicht irgendwelcher Speichel durch die Gegend fliegt. Ich schütze den anderen gegen meine, vielleicht noch gar nicht ausgebrochene Infektion.“

Windelstoff sorgt für mehr Schutz als herkömmliche Materialien

Das Missverständnis in unserer Kultur, wenn wir jemand mit Maske vor Mund und Nase sehen ist ja: Der hat Angst sich anzustecken und will sich abgrenzen. Dabei hat das Maskentragen ja gerade den gegenteiligen Effekt, und so wird es in Asien schon lange, nicht erst seit Corona, von der breiten Öffentlichkeit praktiziert: Es ist ein Akt der Rücksichtnahme. Man darf dabei nur nicht vergessen: Eine Maske aus Stoff vor dem Gesicht, und wenn sie auch noch so gut genäht ist, schützt nicht bombensicher vor einer Ansteckung mit Viren, weder den Maskenträger noch seine Umgebung. Alle anderen Vorsichtsmaßnahmen wie ein Sicherheitsabstand zueinander gelten auch mit Mund-Nase-Vermummung.

„Er ist ein Zeichen von Respekt“, sagt Hannah Bachmann. „Keine Panikmache.“ Die Winterbacherin näht unabhängig vom Nähprojekt, das Apothekerin Sigrid Dätsch-Lokies angestoßen hat, seit Tagen in jeder freien Minute Masken. Sie bringt dafür Expertise mit, denn sie ist von Beruf Kostümbildnerin. Ihr Entwurf für die Behelfsmasken zum Selbernähen ist deswegen auch etwas ausgefeilter als viele andere Do-it-yourself-Schnitte, die momentan kursieren.

Ein wichtiger Unterschied ist, dass Hannah Bachmann nicht nur einfache Baumwollstoffe benutzt, sondern einen mit Polyurethan, wie er zum Beispiel in Stoffwindeln verwendet wird. Dieses Material hat den Vorteil, dass es sowohl atmungsaktiv als auch wasserabweisend ist, sich also nicht wie Baumwollmasken schnell mit der Feuchtigkeit des Atems vollsaugt, so dass dann beim Sprechen doch wieder Speicheltröpfchen verteilt werden. Hannah Bachmann verzichtet auf Bestandteile wie Draht. So sind ihre Masken beliebig oft waschbar ohne die Gefahr, dass das Metall rostet.

Wichtig: Vor dem Aufsetzen Hände waschen oder desinfizieren!

Außerdem sieht ihr Modell einen seitlichen Schlitz vor, durch den man weitere Nässe-Fänger schieben kann. „Man kann dabei ruhig kreativ sein“, sagt Hannah Bachmann. Denkbar seien Damenbinden, gefaltete Küchentücher oder Kaffeefilter.

Angefangen hat die Maskenproduktion bei Hannah Bachmann mit ihrer Hebamme. Die Hebamme trägt bei ihren Hausbesuchen selber eine professionelle FFP2-Schutzmaske, gibt die Bachmann'schen Masken aber weiter an die Frauen, die sie betreut. Daraufhin meldete sich eine Arztpraxis bei Hannah Bachmann, die sie jetzt auch versorgt. Und über persönliche Kontakte liefert sie jetzt auch Masken an eine Freiburger Klinik.

Sowohl Hannah Bachmann, also auch Apothekerin Sigrid Dätsch-Lokies legen dabei Wert darauf zu betonen, dass die selbst genähten Masken keine Standards von medizinischen Schutzmasken erfüllen, die mit FFP2- oder FFP3-Standard qualifiziert sind. Deswegen heißen die Produkte aus dem Näh-Projekt, die bei Abramzik und in den beiden Winterbacher Apotheken verkauft werden, auch „Behelfsmasken“.

Für den privaten Gebrauch im Alltag würden diese absolut ihren Zweck erfüllen, sagt Sigrid Dätsch-Lokies. Wichtig sei nur Sorgfalt beim Umgang: „Man muss sich, bevor man die Maske aufsetzt, die Hände gründlich waschen oder desinfizieren. Sonst hat man die ganze Virenlast im Gesicht.“ Und wenn man die Maske getragen habe, solle man sie bei 60 Grad waschen oder auskochen. Das heißt: Einen Topf mit Wasser zum Kochen bringen und die Masken zehn Minuten im kochenden Wasser lassen oder damit übergießen.

Näherinnen und Näher, sowie Material gesucht

Die Stoffe und Materialien für die Masken des von Sigrid Dätsch-Lokies angestoßenen Näh-Projekts sind gespendet, viel zum Beispiel vom Modehaus Kraiss aus Schorndorf. „Die Näherinnen spenden ihre Zeit“, sagt die Apothekerin. „Wir haben auch einen Service, der genähte Masken abholt und Stoff vorbeibringt.“

Sowohl Näherinnen und Näher, die mitmachen wollen, als auch weiteres Material, also Stoff oder Gummis (zum Beispiel Hosengummis) sind auch weiterhin gefragt. Wer etwas spenden will, kann das zu den Öffnungszeiten (8 bis 20 Uhr) in der Michaelsapotheke in Winterbach abgeben. Vor der Apotheke steht eine Kiste zum kontaktfreien Ablegen der Sachen. Dort werden auch die fertigen Masken gesammelt. Näherinnen und Näher können sich bei Fragen oder Bedarf an Anleitung und Schnittmuster per E-Mail an lisa@huttelmaier wenden. Oder an die Michaelsapotheke unter ) 0 71 81/7 40 23 oder per E-Mail an die Adresse info@apotheke-winterbach.de.