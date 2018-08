Winterbach Sprinter bleibt an Bahnunterführung hängen

Ein 34-jähriger Sprinter-Fahrer unterschätzte offenbar die Höhe seines Gefährtes und blieb an der dortigen Unterführung hängen. Durch Ablassen der Luft aus den Reifen konnte er sich selbstständig wieder befreien.

Wie die "Transporter-Falle" in Weinstadt wird auch diese Unterführung, wenn auch in größeren Abständen, immer wieder von häufig nicht ortskundigen Fahrern falsch eingeschätzt. 2015 entstand so zum Beispiel ein Schaden von 30 000 Euro. Bisheriger Negativ-Rekord: Im November 2013 hing ein mit 300 Waschmaschinen beladener Sattelzug fest. Der Schaden lag damals bei 150 000 Euro.