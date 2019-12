Winterbach Türkischer Supermarkt folgt auf Netto

Doch, sagt Immobilien-Besitzer Herbert Krall auf Anfrage: „Das Ding wird kommen, es kommt halt erst in drei Jahren.“ Er rechne erst in einem halben oder dreiviertel Jahr mit der Baugenehmigung für die beiden geplanten Mehrfamilienhäuser. Dann müsse er Angebote von Handwerkern einholen und die Aufträge vergeben. Wenn er damit etwas warte, rechne er mit besseren Preisen als in der derzeitigen Hochkonjunktur. „In der Zwischenzeit haben wir an den türkischen Supermarkt vermietet.“

Mert Kocadayi sieht keine Konkurrenz mit Netto

Das heißt: Der Mietvertrag zwischen Krall und der Familie Kocadayi, die den Supermarkt betreibt, läuft nur drei Jahre. Für Mert Kocadayi war das kein Ausschlussgrund. Der 24-Jährige führt den Laden wie die beiden anderen Filialen in Waiblingen, am Danziger Platz und in der Marienstraße, zusammen mit seinem Vater Ersin. „Wir waren auf der Suche nach Räumen für eine weitere Filiale“, sagt er. Da seien sie im Internet auf das Angebot von Herbert Krall gestoßen. „Wir haben gesehen, in Winterbach fehlt so was.“ Der neue, große Netto, der in Sichtweite liegt, sei keine Konkurrenz, und umgekehrt seien sie keine für diesen, ist sich Mert Kocadayi sicher.

Im Angebot haben die Kocadayis nicht nur türkische Produkte, sondern ein sehr internationales Sortiment mit Waren aus dem arabischen Bereich, aus dem Iran, Afghanistan, Griechenland und anderen Teilen der Welt. Es gibt Backwaren, Fleisch, Wurst und frisches Gemüse. Dazu kommen einige Waren aus dem Sortiment von Edeka, mit dem der Mert-Supermarkt kooperiert. Vater und Sohn Kocadayi haben auf dem Großmarkt in Stuttgart gearbeitet, bevor sie vor fünf Jahren ihren ersten Supermarkt in Waiblingen eröffnet haben. „Mein Vater hat mehr als 25 Jahre Erfahrung auf dem Großmarkt“, sagt Mert Kocadayi. Er selbst hat dort eine Ausbildung zum Fachlageristen im Großhandel gemacht.